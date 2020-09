La société civile appelle à l’assouplissement du couvre-feu au Congo

16 Septembre 2020

Brazzaville, Congo, 16 septembre (Infosplusgabon) - Le directeur exécutif de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), Trésor Nzila, a invité, mardi, à Brazzaville, lors d’un point de presse organisé par les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme, le gouvernement congolais à ramener le couvre-feu à Brazzaville et Pointe-Noire de minuit à 5 heures du matin.

"Le couvre-feu est une option qui doit être courte. Après six mois de couvre-feu, nous estimons que cette option qui est une privation des libertés de citoyens devrait soit être ramenée de zéro heure à cinq heures du matin, soit être simplement suspendue", a plaidé le directeur exécutif de l’OCDH.

Pour le président des Forces unies pour la liberté et la démocratie (FULD), Joe Washington Ebina, l’ajustement du couvre-feu permettrait aux Brazzavillois et Ponténégrins, qui exercent des commerces en soirée, de renouer avec les activités qui les faisaient vivre.

"Le gouvernement doit penser à ces hommes et femmes du marché dragage à Talangaï, Tâ-ngoma à Bacongo à Brazzaville ou Font Tié-tié à Pointe-Noire, qui faisaient vivre leurs familles avec les activités qu’ils exerçaient de 19 heures à minuit. De même, le couvre-feu ramené à 20 heures porte préjudice aux populations dès qu’il y a cas de maladie nécessitant leur déplacement vers un centre hospitalier", a-t-il fait savoir.

Les autres membres de cette plateforme de la société civile et de défense des droits de l’homme ont plaidé pour l’assouplissement et l’accompagnement des restrictions imposées aux populations par le gouvernement.

C’est le cas de Jean Félix Bantantou-Oumba du Conseil de concertation des ONG de développement (CCOD), qui a fait le plaidoyer en faveur de l’ajout des passagers dans les bus de marque hiace, Coaster et ceux de la STPU.

"Le prix du transport en commun a galopé, notamment dans les Hiace et les Coaster, à cause de la réduction du nombre des passagers. Nous proposons que l’on ajoute un passager sur chaque rangée dans les Hiace et les Coaster et que l’on passe de 50 à 60 passagers dans les bus de la Société de transport public urbain (STPU ), pour arrêter le phénomène de morcellement des trajets dit "demi-terrain’’ et l’augmentation des prix de la course", a précisé le président du CCOD.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MMO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon