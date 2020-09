Les Leaders africains pour la nutrition appellent les dirigeants à intégrer la nutrition dans la réponse et le redressement de la Covid-19

15 Septembre 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 15 septembre (Infosplusgabon) - Les Leaders africains pour la nutrition (African Leaders for Nutrition, ALN) ont dévoilé une note de synthèse exhortant les chefs d'État et de gouvernement africains à s'assurer que le financement de la nutrition soit inclus dans le plan de réponse et de redressement COVID-19 de leurs pays.

La note de synthèse, intitulé "Intégrer la nutrition dans la réponse et le redressement COVID-19", a été envoyée aux États membres africains par Sa Majesté le Roi Letsie III du Royaume du Lesotho, un "Champion de la nutrition" de l'ALN.

L'intégration de la nutrition dans la réponse à la COVID-19 et la relance recommandent aux pays de maintenir et d'augmenter le niveau de financement alloué à la nutrition afin de préserver les efforts précédents pour lutter contre la malnutrition, et de s'assurer qu'il n'y a pas de lacunes dans leurs programmes pluriannuels de nutrition dans les réponses immédiates, à moyen terme et de relance post-pandémique de la COVID-19.

Le document souligne le rôle des dirigeants politiques de haut niveau, en particulier les chefs d'État et les ministres des Finances, en tant que champions de la nutrition. Ces champions ont pour objectif de veiller à ce que les mesures et les plans de relance économique élaborés pour lutter contre la pandémie comprennent des plans visant à garantir que des aliments sains et nutritifs soient disponibles et abordables pour tous.

La pandémie a créé des chocs sanitaires et économiques mondiaux majeurs, avec des répercussions sans précédent sur la santé, la nutrition et les moyens de subsistance des populations. En conséquence, l'Afrique connaît une croissance économique négative, principalement en raison de la forte baisse de la productivité, des emplois et des revenus.

Dans le même temps, des données récentes montrent que l'Afrique a la plus forte prévalence de malnutrition et pourrait bientôt dépasser l'Asie en tant que région où le nombre de personnes souffrant de la faim et de la sous-alimentation augmente le plus rapidement. La nutrition ne peut pas être laissée en rade dans la réponse à la COVID-19 en Afrique.

"Avec l’augmentation des cas COVID-19 en Afrique, l'impact sur la nutrition et les systèmes alimentaires ne peut être occulté. La menace de ce nouveau virus nous oblige à adopter de nouvelles façons d'envisager et de surmonter la malnutrition", a déclaré l'ancien président du Ghana John Kufuor, membre fondateur de l'ALN et champion de la nutrition.

La pandémie de la COVID-19 est une chance pour les dirigeants africains de remodeler et de mener des efforts de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation de ressources de haut niveau afin de garantir des investissements accrus dans la nutrition.

L'intégration de la nutrition dans la réponse à la COVID-19 et la relance font partie de la Facilité de réponse à la COVID-19 de la Banque africaine de développement, qui vise à déployer des mesures financières et techniques pour protéger les économies et les moyens de subsistance africains contre les effets sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie.

Le secrétariat des Leaders africains pour la nutrition est domicilié à la Banque africaine de développement (BAD) afin de favoriser les possibilités d'engagement de haut niveau pour conduire des changements de politique en Afrique.

