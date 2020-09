Début d'une enquête de l'INS pour évaluer l'impact de la covid 19 sur l'économie nigérienne

15 Septembre 2020

Niamey, Niger, 15 septembre (Infosplusgabon) - L’Institut National de la Statistique (INS) avec l’appui financier de la Banque mondiale a entrepris, depuis le 08 septembre dernier, une enquête téléphonique auprès des entreprises pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur l’économie nigérienne.

Dans un communiqué rendu public, mardi, l’INS indique que l’objectif général de cette enquête est de contribuer à évaluer l’impact économique de la pandémie du coronavirus (COVID-19) au Niger, plus particulièrement sur les entreprises, et de proposer au gouvernement des mesures à prendre pour apporter une assistance économique aux entreprises et atténuer aussi l’impact de cette pandémie.

Selon le communiqué de l’INS, cette enquête vise, entre autres, à ‘’identifier les principaux canaux de transmission des impacts économiques de la pandémie (croissance économique, finances publiques, commerce intérieur et extérieur et emploi), à faire une évaluation quantitative et qualitative de l’impact économique de la COVID-19 sur les entreprises des secteurs moderne et informel, à proposer des axes d’interventions concrètes pour la réduction des effets et la prévention, et enfin à élaborer un plan d’actions de mise en œuvre à court, moyen et long terme’’.

Pour l’INS, l'objectif de l'enquête Téléphonique à haute Fréquence Covid-19 (ETHF-COVID-19) est de ‘’surveiller en temps réel les effets socio-économiques de cette pandémie COVID-19 en évolution’’.

A cet effet, explique le même communiqué, ‘’il est attendu des opérateurs économiques, au profit desquels cette enquête est réalisée, qu’ils collaborent, en répondant aux questions qui leur seront posées et ainsi permettre d’atteindre les objectifs assignés à l’enquête, notamment en proposant des axes d’interventions concrètes pour la mitigation des effets’’.

‘’Ces données contribueront à combler des lacunes critiques dans les informations qui pourraient être utilisées par le gouvernement et les acteurs concernés pour concevoir des politiques visant à atténuer les effets négatifs sur la population.

L’ETHF-COVID19 sera conçue pour s'adapter à la nature évolutive des crises, y compris la révision du questionnaire sur une base mensuelle’’, a-t-il souligné.

