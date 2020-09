Soudan du Sud : Le gouvernement invité à enlever les barrières qui entravent l'éducation des enfants et des filles

15 Septembre 2020

Juba, Soudan du Sud, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement et les autres acteurs du secteur éducatif au Soudan du Sud devraient intensifier la lutte contre la violence sexuelle et les mariages précoces, en cette période de la réouverture des classes dans le pays, a indiqué, mardi, une agence humanitaire.

Rama Hansraj, la directrice de Save the Children au Soudan du Sud, a déclaré que les barrières qui entravent les droits des enfants à l'éducation, devraient être levées.

On rappelle que le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé la réouverture des écoles et de toutes les institutions d'enseignement supérieur.

Le ministre de l'information Sud-soudanais, Michael Makuei, a annoncé la réouverture des écoles après une rencontre gouvernementale tenue le 9 septembre 2020.

"Save the Children salue la décision prise par le gouvernement du Soudan du Sud de procéder à la réouverture des écoles afin d'alléger les inquiétudes et les préoccupations sur les impacts de la COVID-19 sur les droits des enfants à la survie, à la protection, et à l'apprentissage lors de la fermeture des classes", a déclaré l'organisation internationale.

La décision du gouvernement sud-soudanais de rouvrir les écoles permet à quelque 2,2 millions d'enfants de regagner les classes. Save the children a ainsi exhorté le gouvernement à s'assurer que les enfants qui se trouvent hors de l'école sont mobilisés pour qu'ils reprennent les enseignements.

L'organisation internationale humanitaire a également magnifié la décision du gouvernement sud-soudanais de mettre en place les principes directeurs sanitaires nécessaires pour s'assurer que les enseignants, les enfants, et leurs parents sont protégés des risques potentiels posés par la COVID-19. L'attention, selon Save the Children, devrait être focalisée dans la reconstruction des écoles puisqu'une école sur 3 au Soudan du Sud a été endommagée, détruite, occupée ou fermée et seul 3,5% des filles sont inscrites dans les écoles secondaires.

Save The Children a exhorté le gouvernement du Soudan du Sud à fournir à tous les enfants en âge scolaire, les informations appropriées sur la COVID-19 dans toutes les langues applicables, y compris les langues indigènes, et à chasser les rumeurs et les intoxications qui peuvent être nuisibles sur certains groupes spécifiques d'enfants.

L'organisation internationale humanitaire intervient dans le secteur éducatif au Soudan en appuyant les enfants affectés par l'insécurité et les catastrophes naturelles en mettant à leurs dispositions des espaces d'apprentissages favorables aux enfants, des matériels didactiques, des trousses récréatives, et collabore avec les communautés pour garantir un enseignement sans perturbations pour les enfants.

