Des forces de Haftar annoncent avoir éliminé une cellule de Daech au sud de la Libye

15 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 15 septembre (Infosplusgabon) - Une cellule de l'organisation de l'Etat islamique (Daech), composée de sept éléments, a été éliminée lundi soir dans le quartier Abdelkafi à Sebha (800 km au sud de Tripoli), par des forces de l'Armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar.

La Division de l'information militaire de l'armée libyenne a annoncé dans un communiqué mardi, avoir mené lundi soir une opération militaire qui a duré plus de six heures d'affilée, ayant abouti à la mort des sept membres de la cellule de Daech dont cinq étrangers, précisant que l'un d'eux s'est fait exploser. La même source a ajouté l'arrestation de deux femmes, dont une d'origine étrangère.

Le communiqué a souligné que le retard pris par la durée de la bataille s'explique par "les fortifications mises en place par la cellule avec l'installation d'un périmètre planté de mines, en plus de leur possession d'équipements de pointe", ajoutant qu'ils ont visé "les forces de l'armée avec plus de 32 bombes, malgré la participation à l'opération des deux bataillons 116 et 160 d'infanterie de l'armée".

Des cellules terroristes de Daech subsistent toujours en Libye malgré la défaite de l'organisation en décembre 2016 dans son fief de Syrte (Centre) et se livrent de temps à autre à des attaques dont les dernières ont eu lieu en 2019 dans la région Sud du pays.

En été 2019, le Commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM) a éliminé lors de plusieurs frappes dans la région Sud de la Libye, 46 éléments de Daech, dans le cadre de la coopération des Etats-Unis avec le gouvernement d'union nationale dans la lutte contre le terrorisme.

