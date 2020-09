Le film tunisien "Non Oui" participe à la 16ème édition Fifbm de Montréal, au Canada

15 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 15 septembre (Infosplusgabon) - La Tunisie sera représentée par le film "Non Oui" du réalisateur tunisien, Mahmoud Jemni, à la compétition officielle des longs-métrages documentaires de la 16ème édition de Montréal International Black film (Fifbm) qui se tiendra en version en ligne à cause de la pandémie de la COVID-19, du 23 septembre au 4 octobre 2020.

Ce film est considéré comme faisant partie de la trilogie du réalisateur tunisien intitulée " Douleur et Résistance" dont le premier film est "Coloquinte", sorti en 2012, suivi de "Warda la passion de la vie" (2015).

Dans "Non Oui", le réalisateur dresse un réquisitoire contre le racisme à travers le regard de plusieurs personnages qui s’expriment avec émotion et conviction.

Il aborde, en toute liberté et en dehors des sentiers battus et ressassés, un thème actuel qui reste plutôt occulté. "Non Oui" raconte l’histoire d’une jeune diplômée noire originaire de Gabès, ville du sud-est tunisien, qui rentre au pays, déterminée à mettre son savoir-faire en matière de communication au profit de la patrie.

Mais ses multiples contacts lui ouvrent les yeux sur des attitudes discriminatoires, allant à l’encontre des préceptes religieux et des choix politiques de son pays.

“Non Oui” suit également d’autres protagonistes de tout âge, génération et niveau social, ainsi qu’une élue du peuple, une représentante d’association, un sociologue et un psychiatre.

Le film tunisien est le seul film arabe retenu dans une sélection de 24 films en lice, en provenance notamment Etats Unis d’Amérique, Canada, Nouvelle-Zélande, Soudan, Norvège, Danemark, France, Belgique, Jamaïque, Espagne, Pays-Bas, etc.

