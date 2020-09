Seize nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Burkina Faso

15 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso a enregistré ce mardi, 16 nouveaux cas confirmés de coronavirus, portant à 1733, le nombre total de personnes contaminées depuis le 9 mars, a annoncé le ministère de la Santé.

Quatre nouvelles guérisons ont été notifiées, portant à 1141, le nombre de personnes guéries et aucun décès n'a été enregistré; le nombre de décès stagne à 56, alors que 536 patients sont sous traitement.

Dimanche, un nouveau foyer a été découvert dans un camp de formation militaire à l’ouest du Burkina Faso, où près d’un millier de futurs cadres de l’administration étaient en formation militaire de 45 jours. Plus de 180 d’entre eux ont été testés positifs.

"La situation du foyer de Bobo est sous contrôle puisque le site est connu. Si ce n’était pas le cas, ça n’allait pas être simple. Certains des élèves énarques sont à Ouagadougou, d’autres sont gardés sur le site de l’institut et sont suivis à ce niveau", a déclaré mardi lors d’un point de presse, Dr. Brice Bicaba, directeur du Centre des opérations d’urgence.

"Nous constatons que les mesures barrières ne sont plus respectées. Pourtant, le virus continue de circuler et les personnes porteuses de pathologies chroniques sont les plus exposées", a-t-il alerté.

