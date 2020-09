Fin de mandat pour la Mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau

15 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 15 septembre (Infosplusgabon) - La Mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en Guinée-Bissau (ECOMIB) a officiellement pris fin jeudi 10 septembre 2020, a annoncé l'organisation sous-régionale dans un communiqué parvenu à la rédaction d'Infosplusgabon mardi.

La cérémonie marquant la fin des activités de la Mission ECOMIB a été présidée par le chef de l'Etat bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, en présence du président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, des membres du corps diplomatique et des autorités militaires de quelques pays africains dont les troupes ont participé à cette mission, indique le communiqué de la CEDEAO.

A cette occasion, le président de la Commission de la CEDEAO a rappelé que l'objectif de l'ECOMIB, mise en place en 2021, était de "contribuer à la stabilisation du pays et à sa pacification".

"Elle a travaillé avec beaucoup d’engagement, de sacrifices et de détermination pour remplir les charges de son mandat initial. Ce travail a été exécuté avec méthode et professionnalisme par des hommes et femmes fournis par le Burkina Faso, le Nigéria et le Sénégal, premiers pays contributeurs de troupes de la Force ECOMIB", auxquels se joindront le Togo et la Côte d'Ivoire, a souligné Jean-Claude Kassi Brou, cité dans le communiqué.

Ce mandat initial a été exécuté jusqu’à la crise politico-institutionnelle, apparue en août 2015 au sommet de l’Etat bissau-guinéen.

Cela a amené la CEDEAO à redéfinir le mandat de sa mission en ajoutant à la pacification générale et à la stabilisation du pays, la sécurisation des institutions de la République, la protection des populations les plus vulnérables et des hautes personnalités de l’Etat.

L’ECOMIB jouera ainsi un rôle tampon jusqu’aux élections législatives de mars 2019 et la présidentielle de décembre 2019, a rappelé le président de la Commission.

"L'ECOMIB s’est également illustrée à travers des actions civilo-militaires sur le terrain, comme la réalisation de forages au profit des populations les plus touchées par la pénurie d’eau à Bissau, la confection de tables-bancs pour des écoles à l’intérieur du pays et des dons alimentaires au profit d’orphelinats, les interventions de l’hôpital de niveau 2, composante du contingent sénégalais, qui n’a cessé de prodiguer gratuitement au profit de la population bissau-guinéenne des soins de médecine interne, des opérations chirurgicales, des soins dentaires, ainsi que des consultations", a noté M. Kassi Brou.

Le président de la Commission de la CEDEAO a remercié le chef de l'Etat bissau-guinéen pour son engagement personnel et exprimé sa gratitude à l’Union européenne pour son appui financier, sans oublier les Nations unies et les partenaires de la CEDEAO réunis dans le Groupe P5 pour leur appui et soutien moral à la Force ECOMIB.

Il a enfin salué "le sens du devoir, la détermination et le professionnalisme de tous ceux qui ont participé à la mission".

