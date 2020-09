Concertations téléphoniques libyo-tunisiennes sur la situation en Libye

15 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale, Mohamed Taher Siala, a informé son homologue tunisien, Othman Jerandi, de l'évolution du dossier libyen après les réunions de Bouznika, au Maroc, de Montreux, en Suisse, et du Caire en Egypte, consacrées à la recherche d'une solution à la crise dans le pays.

Ce mardi, lors d'un entretien téléphonique, dans le "cadre de la coordination entre les deux pays sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux", les deux hommes ont discuté de la coopération bilatérale et d'une rencontre que les experts des deux pays devaient tenir dans les plus brefs délais, selon un communiqué officiel libyen.

Pour sa part, le ministre tunisien a affirmé le soutien de la Tunisie à "une solution politique libyo-libyenne", assurant qu'"il n'y a pas de place pour une solution militaire".

Selon le communiqué, le diplomate tunisien a souligné que "le moment est venu pour la mise en place d'un État civil et démocratique en Libye et pour le début des travaux de reconstruction du pays".

La ville marocaine de Bouznika a abrité, la semaine dernière, des pourparlers entre des délégués de la Chambre des représentants (Parlement) et du Haut conseil d'État.

La rencontre a été sanctionnée par une déclaration conjointe appelant à la poursuite du dialogue au cours de la dernière semaine de septembre et invité les Nations unies et la communauté internationale à "soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à fournir les conditions appropriées et à créer le climat adéquat pour parvenir à un règlement politique global en Libye".

Des pourparlers similaires ont eu lieu dans la ville suisse de Montreux, du 7 au 9 septembre dernier, à l'invitation du Centre pour le dialogue humanitaire, sous l'égide des Nations unies.

A l'issue de ces pourparlers, les participants ont convenu de tenir des élections dans 18 mois et de commencer à restructurer le Conseil présidentiel et à former un gouvernement d'unité nationale.

Mercredi dernier, des membres de la Chambre des représentants, du Haut conseil d'État et des personnalités politiques, sociales et militaires ont entamé une visite au Caire pour "discuter de la position de l'Egypte sur les événements actuels en Libye et de sa vision, en particulier dans la région occidentale".

