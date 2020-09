Le président de la junte militaire malienne reçu par le président du Ghana

15 Septembre 2020

Bamako, Mali, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Comité national pour le salut du peuple (CNPS), junte militaire qui a pris le pouvoir le 18 août dernier au Mali, le colonel Assimi Goita, est arrivé lundi en début de soirée à Accra, au Ghana, pour prendre part à un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la situation au Mali, a-t-on appris de source officielle à Bamako.

Dès son arrivée dans la capitale ghanéenne, Assimi Goita a été reçu en audience par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, nouveau président en exercice de l’organisation ouest-africaine à qui il a fait le point de la situation au Mali depuis le dernier sommet tenu à Niamey, au Niger, le 9 septembre dernier, qui avait exigé de la junte la mise en place d'un président et d'un Premier ministre, tous civils, au plus tard le 15 septembre

A l’issue de l’audience, le colonel-major Ismaël Wagué, porte-parole du CNSP, a confié à la presse que la délégation malienne était venue au Ghana pour expliquer de vive voix la volonté exprimée par le peuple malien à travers la concertation nationale.

"Nous voulons que la CEDEAO accepte les conclusions de cette concertation et nous aide à construire le Mali", a-t-il dit en substance.

A l’adresse des chefs d’Etat de la CEDEAO, le colonel-major Wagué a indiqué que le CNSP agit en "responsable" et qu’il a organisé des concertations inclusives dont les "conclusions doivent servir de base de travail pour l’organisation de la Transition".

Tenues les 10,11 et 12 septembre à Bamako, ces concertations nationales qui ont regroupé toutes les forces vives de la nation et les forces de défense et de sécurité ont convenu de la mise en place d'un président et le vice-président de la Transition civil ou militaire, un gouvernement de la Transition de 25 membres et d'un Conseil national de transition (organe législatif) de 121 membres issus de toutes les couches de la société.

Les participants à ces concertations ont fixé à 18 mois la durée de la transition contre 12 mois recommandés par la CEDEAO, lors de son 57ème Sommet tenu le 9 septembre dernier à Niamey.

