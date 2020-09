Afrique du Sud : Le président Trump réagit par rapport aux prétendues menaces visant à assassiner l'ambassadeur des Etats-unis en Afrique du Sud

15 Septembre 2020

Le Cape, Afrique du Sud, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le président Donald Trump des Etats-Unis a réagi sur Twitter par rapport au prétendu complot de l'Iran visant à assassiner l'ambassadeur des Etats-Unis en Afrique du Sud, en promettant que toute attaque visant les Etats-Unis ferait l'objet d'une riposte"1000 fois plus grande en termes d'ampleur".

Comme rapporté précédemment, les renseignements américains ont accusé, lundi, l'Iran de planifier un assassinat de M. Lana Marks nommé en 2018 en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis basé dans la ville du Cape, en Afrique du Sud, pour venger le meurtre du plus haut-gradé de l'armée iranienne, le général Qasem Soleimani, tué au mois de janvier dernier par l'armée américaine.

Soleimani, qui était à la tête du corps des gardes révolutionnaires iraniens, a été tué par une frappe d'un drone américain à Baghdad, la capitale iranienne, le 3 janvier 2020.

Le Secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, a refusé de commenter hier, lundi, sur l'affaire, mais a confié à Fox News que " l'Iran s'est engagé dans une campagne d'assassinat à travers le monde (et) nous prenons sérieusement ces accusations".

Le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié ce complot d'assassinat de "sans fondement" au moment où les autorités sud-africaines ont renforcé la sécurité de l'ambassadeur Marks.

Né à East London, en Afrique du Sud, Lana Marks a été le PDG et le concepteur de Lana Marks, une marque pour les accessoires de mode spécialisée dans les cuirs exotiques et très réputée pour la création de sacs de mains les plus chers au monde.

On rappelle que la compagnie Lana Marks dispose de magasins à Palm Beach, à New York, Beverly Hills, et à Dubaï.

