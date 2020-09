L'UNESCO alerte sur les agressions contre les journalistes lors des manifestations

15 Septembre 2020

Paris, France, 15 septembre (Infosplusgabon) - Les atteintes à la liberté de la presse ont considérablement augmenté en 2020, a déclaré, lundi, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui note que 21 manifestations ont été marquées par des atteintes à la liberté de la presse dans le monde, cette année, et au cours desquelles les forces de l'ordre ont violé les droits des journalistes.

Dans un nouveau rapport intitulé, Sécurité des journalistes couvrant des manifestations - Préserver la liberté de la presse en période de troubles civils, l'UNESCO souligne que entre janvier et juin de cette année, des journalistes ont été arrêtés, agressés et même tués.

Un communiqué de presse de l'ONU indique que, en lançant le rapport, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné que la liberté d'informer les citoyens sur les causes des troubles et la réponse des pouvoirs publics étaient d'une importance vitale pour l'épanouissement de la démocratie.

"Les journalistes ont un rôle essentiel à jouer pour témoigner et informer le public sur les mouvements de protestation", a-t-elle dit.

Le rapport révèle "une tendance plus large" à l'utilisation illégale de la force par la police et les forces de sécurité au cours des cinq dernières années dans le monde, avec plus de 30 manifestations empêchées par les forces de sécurité, l'année dernière, le chiffre a plus que doublé par rapport à 2015.

Le rapport constate que ces cinq dernières années, les manifestations sur la voie publique ont été motivées par des préoccupations concernant l'injustice économique, la corruption des gouvernements, le déclin des libertés politiques et un autoritarisme croissant.

Le document détaille les abus auxquels les journalistes doivent parfois faire face en couvrant des manifestations, notamment la surveillance, le harcèlement, l'intimidation, les coups, les tirs de munitions létales et non-létales, la détention, l'enlèvement et la destruction délibérée de matériel.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a documenté près de 500 violations dans le cadre de manifestations. Dans certains cas, notamment lors des manifestations liées au mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis, la violence a entraîné des blessures permanentes, comme celles subies par plusieurs journalistes rendus aveugles par des balles en caoutchouc ou au poivre (Pepper balls).

Selon le communiqué de presse, Mme Azoulay a souligné que "depuis de nombreuses années, l'UNESCO a eu une action de sensibilisation" pour s'assurer que les journalistes puissent faire leur travail en toute sécurité, "sans crainte d'être persécutés" et a continué à "former les forces de l'ordre, ainsi que le personnel judiciaire en matière de normes internationale et de liberté d'expression".

Toutefois, selon l'UNESCO, les chiffres contenus dans ce rapport montrent que des "efforts bien plus importants sont nécessaires".

Le rapport contient également des recommandations concrètes pour tous les acteurs concernés, des médias aux organisations internationales en passant par les autorités nationales, afin de s'assurer une meilleure protection des journalistes.

Il s'agit notamment de renforcer la formation des policiers et des forces de l'ordre en matière de liberté d'expression et de comportement approprié dans leurs relations avec les médias; de fournir une formation et des équipements appropriés à la presse, y compris aux journalistes indépendants, couvrant des manifestations de nommer des médiateurs nationaux pour établir les responsabilités policières dans l'usage de la force contre les journalistes lors des manifestations; et de renforcer les mécanismes nationaux pour la sécurité des journalistes.

L'UNESCO fournit une assistance technique aux Etats membres, y compris la formation des forces de l'ordre sur la défense de la liberté de la presse et de la liberté d'expression.

