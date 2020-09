L'ONU appelle à un monde plus égalitaire et inclusif lors de la célébration de la Journée internationale de la démocratie

15 Septembre 2020

New York, Etats-Unis, 15 septembre (Infosplusgabon) - Les Nations Unies célèbrent, ce mardi, la Journée internationale de la démocratie, tout en appelant les dirigeants du monde à construire un monde plus égalitaire, inclusif et durable, dans le plein respect des droits de l'homme.

Selon un communiqué de l'ONU, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, souligné l'importance de la démocratie pour assurer la libre circulation de l'information, la participation à la prise de décision et la responsabilité pour la réponse à la COVID-19.

« Pourtant, depuis le début de la crise, nous avons vu que l'urgence est utilisée dans une série de pays pour restreindre les processus démocratiques et l'espace civique », a déclaré M. Guterres dans un message marquant la Journée internationale de la démocratie.

« C’est particulièrement dangereux dans les régions où les racines de la démocratie sont superficielles et où les freins et contrepoids institutionnels sont faibles », a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, le chef de l'ONU a également souligné que la crise avait mis en évidence et aggravé des injustices longtemps négligées allant des systèmes de santé inadéquats aux lacunes de la protection sociale, en passant par les fractures numériques et l’accès inégal à l'éducation ; la dégradation de l'environnement, la discrimination raciale et la violence contre les femmes.

« Outre le lourd bilan humain, ces inégalités sont elles-mêmes des menaces pour la démocratie », a-t-il affirmé.

Bien avant la pandémie, la frustration augmentait et la confiance dans les autorités publiques déclinait, le manque d'opportunités entraînait un malaise économique et des troubles sociaux, a poursuivi le Secrétaire général, ajoutant que les gouvernements devaient faire davantage pour écouter les populations qui réclament des changements, ouvrir de nouveaux canaux de dialogue et de respect de la liberté de réunion pacifique.

« En cette Journée internationale de la démocratie, saisissons ce moment important pour construire un monde plus égalitaire, inclusif et durable, dans le plein respect des droits de l'homme », a-t-il exhorté.

Commémorée chaque année le 15 septembre, la Journée internationale de la démocratie offre l'occasion de faire le point sur l'état de la démocratie dans le monde.

La Journée internationale de la démocratie a été instituée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a réaffirmé que la démocratie était une valeur universelle fondée sur la volonté librement exprimée des peuples de déterminer leurs propres systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, et leur pleine participation à tous les aspects de la vie.

L’Assemblée a également encouragé les gouvernements à renforcer les programmes nationaux consacrés à la promotion et à la consolidation de la démocratie, notamment à travers une coopération bilatérale, régionale et internationale accrue.

