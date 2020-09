Deux millions de dollars d'aide des Etats-Unis pour la lutte contre le coronavirus

14 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement américain a, par l'intermédiaire du Bureau de l'assistance humanitaire, octroyé un financement supplémentaire de 02 millions de dollars américains pour la préparation et la réponse multisectorielle de l'UNICEF à la pandémie de Covid-19 en Libye.

La Libye connaît ces derniers mois une propagation rapide de la pandémie du coronavirus, enregistrant jusqu'à dimanche 433 nouvelles infections, portant le nombre total des infections confirmées au coronavirus à 22.781, dont 10.238 sont toujours actives, 12.183 guéries et 362 décès, depuis l'apparition en mars dernier de la pandémie dans le pays.

Dans un communiqué publié dimanche, le Bureau de l'UNICEF en Libye a précisé que son projet "vise à contribuer à réduire la transmission interhumaine et à atténuer les effets de la pandémie sur les enfants, les adolescents et les jeunes, ainsi que leurs parents", ajoutant que "les interventions de l’UNICEF ciblent les populations les plus vulnérables, notamment les migrants, les réfugiés, les rapatriés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les communautés hôtes touchées par le conflit, en se concentrant sur les personnes les plus touchées par la Covid-19 dans le Sud et dans d’autres régions du pays".

La même source a souligné que "l'aide reçue appuiera spécifiquement le renforcement de la communication sur les risques et l'engagement communautaire dans les zones géographiques touchées et vulnérables, facilitera l'accès aux services de protection de l'enfance à base communautaire, y compris les services de réadaptation spécialisés, fournira une réponse socio-économique grâce à des transferts monétaires polyvalents, et contribuera à un mécanisme de suivi des indicateurs socio-économiques des enfants et des familles en Libye".

Selon l'UNICEF, "grâce aux généreux fonds reçus du Bureau d'assistance humanitaire, environ un million de personnes, y compris des prestataires de soins de première ligne (médecins, infirmières, ambulanciers, nettoyeurs), des enseignants et des propriétaires d'entreprises clés et des prestataires de services bénéficieront du projet".

Le Fonds onusien pour l'enfance a précisé qu'"en outre, 7.000 filles, garçons et femmes bénéficieront des services de protection de l’enfance, 300.000 enfants, parents, soignants et responsables communautaires bénéficieront d’initiatives de sensibilisation", ajoutant que "quelque 300 travailleurs sociaux et partenaires recevront un renforcement des capacités et une formation, et 200 enfants vulnérables et leurs familles bénéficieront de transferts monétaires polyvalents. Le suivi des enfants et des familles suivra environ 2.500 familles sur une période de six mois à travers la Libye".

