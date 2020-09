Le blocus des sites pétroliers a fait perdre près de 10 milliards de dollars à la Libye de pertes en Libye

14 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le blocus des ports et sites pétroliers imposé depuis le mois de janvier dernier a fait perdre à la Libye 9,800 milliards de dollars, a annoncé la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) dans un communiqué publié dimanche soir.

Les forces affiliées à Haftar ont imposé depuis le 18 janvier dernier un blocus sur les champs et ports pétroliers dans les régions qu'elles contrôlent, entraînant une perte de production de 800.000 barils par jour contre une production de plus de 1,2 million de b/j auparavant.

Samedi, l'ambassade américaine en Libye a annoncé que "l'Armée nationale libyenne (ANL) a transmis au gouvernement américain l'engagement personnel du général Haftar de permettre la réouverture complète du secteur de l'énergie au plus tard le 12 septembre".

La même source a ajouté que cet engagement a été pris dans "un échange de lettres entre l'ambassadeur Norland et le commandant de l'Armée nationale libyenne (ANL) Haftar, et lors de discussions récentes avec un large éventail de dirigeants libyens, l'ambassadeur a souligné la confiance des États-Unis dans la NOC et le soutien à un modèle financier qui constituera un une garantie crédible que les revenus pétroliers et gaziers seront gérés de manière transparente et préservés au profit du peuple libyen".

Le 21 août dernier, les présidents du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj, et du Parlement, Aguila Saleh, ont annoncé un cessez-le feu et appelé à la reprise des activités du secteur pétrolier et au gel des revenus dans un compte bancaire jusqu'à ce qu'un arrangement soit trouvé entre Libyens sur un mécanisme de gestion transparente et de répartition équitable sur les villes et régions libyennes.

Cette gestion du pétrole se fera avec la garantie des Nations unies, des Etats-Unis et d'autres pays de la communauté internationale.

