Le pétrole toujours otage des enjeux politiques du conflit en Libye

14 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 14 septembre (Infosplusgabon) - Principale source de revenus du pays, le pétrole est toujours otage des enjeux politiques qui sous-tendent le conflit libyen, au point devenir un moyen de pression et un instrument utilisé comme un atout pour consolider sa position sur l'échiquier politique et s'imposer comme interlocuteur incontournable, au détriment de l'Etat, privé des moyens financiers pour fournir les prestations de services aux citoyens, les premiers victimes de ce chantage.

En proie à un blocus imposé depuis plus de sept mois par les forces du maréchal Khalifa Haftar, le secteur pétrolier a été frappé de plein fouet par la crise, lui faisant perdre des opportunités de ventes cumulées estimée à 9,576 milliards de dollars, selon la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), qui précise que la fermeture de champs et ports pétroliers a fait chuter la production de 800.000 barils par jour contre plus de 1,2 million de b/j de production en temps normal.

Avançant des arguments liés à la nécessité de la transparence et de l'équité dans la redistribution de la manne pétrolière, pour justifier l'imposition du blocus sur les sites pétroliers, Haftar s'est caché derrière les tribus de l'Est, en leur attribuant la paternité de ce mouvement de protestation.

Bien que cette argumentation n'ait convaincu personne, le Conseil présidentiel et la Compagnie nationale libyenne de pétrole, aidés par les Etats-Unis et certains pays de la région ont entamé des discussions pour établir un arrangement destiné à lever le blocus, en échange de la mise en place de mécanismes pour une gestion transparente et un mode de répartition des revenus pétroliers sur lequel vont s'entendre les Libyens dans le cadre de pourparlers.

Hamadi al-Hassi, un professeur universitaire libyen, a rappelé qu'"en juillet, un accord a été convenu dans le cadre de ces discussions sous la médiation internationale au terme duquel, les forces de Haftar ont annoncé lever le blocus sur les installations pétrolières, avant qu'elles ne reviennent sur leur décision deux jours plus tard, pour préciser qu'il s'agit de permettre la livraison de quantités de brut faisant l'objet de contrats signés auparavant".

Il a indiqué que "ce revirement a causé une grande déception aussi bien chez une large frange de Libyens que parmi les pays de la communauté internationale dont la majorité approuvent la reprise des activités de la NOC, afin de pourvoir fournir à l'Etat libyen des fonds nécessaires pour les prestations de services aux citoyens, en termes de médicament et d'alimentation, qui sont importés de l'étranger grâce à l'argent en provenance des ventes du brut".

M. al-Hassi a précisé que "de nombreux pays comme l'Italie, l'Espagne, les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France possèdent des compagnies installées en Libye et qui exploitent des gisements pétroliers d'où la nécessité pour ces pays de la poursuite des activités commerciales de leurs entreprises nécessaire pour leur survie".

L'activiste politique libyen Abdelhafidh al-Aref a affirmé que "cette situation de blocage dans le secteur pétrolier en Libye avec la poursuite de la fermeture des sites pétroliers s'explique, en réalité, par les intérêts de certains pays qui soutiennent Haftar militairement et financièrement, à savoir les Emirats arabes unis et la Russie".

Pour lui, "ces deux pays, notamment les Emirats, sont accusés par la Compagnie nationale libyenne de pétrole d'avoir fait revenir Haftar sur sa décision de rouvrir le secteur pétrolier", assurant qu'"ils trouvent dans l'absence du brut libyen sur le marché mondial la satisfaction de leurs intérêts".

Il a ajouté qu'"en effet, la NOC a souligné avoir eu des preuves de l'existence d'un ordre donné par Abou Dhabi à son allié Haftar pour poursuivre le blocus pétroliers", signalant que "cette situation n'a pas pour autant découragé les pays intervenant comme médiateur, en particulier, les Etats-Unis, qui se sont investis considérablement ces dernières semaines dans les efforts de recherche d'une solution politique en Libye en menant des contacts avec tous les belligérants".

M. al-Aref a indiqué que "ces efforts ont abouti à la proclamation d'un cessez-le feu séparément par Fayez al-Sarraj et Aguila Saleh ainsi qu'un appel à la reprise de la production pétrolière et à la répartition équitable des revenus pétroliers".

Le 21 août dernier, les présidents du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et du Parlement basé à l'Est, Aguila Saleh, ont proclamé séparément un cessez-le feu immédiat et l'arrêt de tous les actes d'hostilité sur l'ensemble du territoire libyen, appelant à la reprise des activités pétrolières et proposant le gel des revenus pétroliers dans un compte de la Compagnie libyenne de pétrole jusqu'à ce qu'un arrangement soit trouvé entre Libyens sur les mécanismes de sa répartition entre les régions et îles libyennes.

Muftah Saleh al-Haddad, un activiste politique, a précisé que "cet appel à la paix a été rejeté par le camp de Haftar qui a mis en doute la sincérité de président du Conseil présidentiel, faisant fi de la position du président du Parlement qui est son bras politique et allié".

Il a ajouté qu'"il aura fallu, l'aggravation de la crise de l'électricité avec la hausse des heures de délestage dans la région Est du pays, en raison de l'épuisement du gaz produit dans les gisements de la région fermés, utilisé pour alimenter les centrales d'électricité pour que Haftar concède à rouvrir les sites pétroliers", indiquant que "cette reprise a été temporaire car , le chef des gardes des installations pétrolières affilié à Haftar a précisé qu'il s'agit de vider les réservoirs afin d'éviter la détérioration des infrastructures et d'alléger les souffrances des citoyens privés d'électricité".

Pourtant, selon l'ambassade américaine en Libye "l'Armée nationale libyenne (ANL) a transmis au gouvernement américain l'engagement personnel du général Haftar d'autoriser la réouverture complète du secteur de l'énergie au plus tard le 12 septembre".

Dans un communiqué publié samedi soir, l'ambassade a précisé que cet engagement faisait suite "à un échange de lettres entre l'ambassadeur Norland et le commandant de l'Armée nationale libyenne (ANL) Haftar, ainsi que lors de discussions récentes avec un large éventail de dirigeants libyens, l'ambassadeur a souligné la confiance des États-Unis dans la NOC et le soutien à un modèle financier qui constituerait une garantie crédible que les revenus pétroliers et gaziers seraient gérés de manière transparente et préservés au profit du peuple libyen".

Pour l'analyste politique libyen Khaled Mustapha al-Saadaoui, "le cramponnement de Haftar à la fermeture des champs et ports pétroliers traduit, en réalité, les signes de sa perte politique et de l'absence de toute perspective d'avenir pour lui", assurant que "le revers militaire subi dans l'attaque de Tripoli lui a fait perdre tout son prestige et sa crédibilité aussi bien parmi ses alliés locaux que parmi les tribus et les groupes armés qu'à l'étranger, en particulier, les pays qui le soutiennent".

M. al-Saadaoui a ajouté que "le pétrole reste l'unique carte qu'il détient entre ses mains pour prouver son existence et tenter de se faire une place sur l'échiquier politique libyen après être tombé en déperdition, en raison de ses options et choix politiques perdants".

Il a estimé toutefois, que "ses calculs ne seront pas exacts étant donné que les pays de la communauté internationale, en particulier les Etats-Unis, s'opposent catégoriquement au blocus imposé aux sites pétroliers et œuvrent à le lever et à la reprise des activités de la Compagnie pétrolière, même s'ils reconnaissent la nécessité d'une gestion plus rationnelle et transparente du pétrole en Libye".

Selon lui, "les Etats-Unis sont très remontés contre l'alliance de Haftar avec la Russie et la présence des mercenaires russes et considèrent que Haftar est un obstacle à la paix en Libye d'où leur volonté de composer avec les autres personnalités libyennes désireuses de régler la crise et faire la paix dans le pays".

On note que l'ambassade américaine considère que " la réouverture du secteur de l'énergie permettra également de progresser vers une refonte indispensable des dispositifs de sécurité des installations de la NOC, y compris le retrait complet du personnel militaire étranger et des équipements présents sur les sites pétroliers et gaziers sans l'approbation libyenne et un accord libyen pour réformer la garde des installations pétrolières et briser le cycle de prédation de certains groupes armés contre les ressources énergétiques qui appartiennent à tous les Libyens".

Autre signe de la perte de vitesse de Haftar, le rapprochement qui est en train de s'opérer entre l'Egypte, son principal allié, et la région de l'Ouest de la Libye, avec la visite actuelle de personnalités libyennes issues du Parlement réunis à Tripoli , des membres du Haut Conseil d'Etat ainsi que des dirigeants de l'opération militaire affiliée au Gouvernement d'union au Caire pour tenter de comprendre la position des responsables égyptiens dans la dynamique de paix qui s'est installée avec les rencontres au Maroc et en Suisse sur le processus politique libyen.

Un éventuel rapprochement entre le camp du Gouvernement d'union nationale et le Caire impliquera nécessairement davantage de marginalisation de Haftar auquel on ne pardonne pas son échec militaire à Tripoli, selon les analystes politiques.

Par ailleurs, l'annonce par la Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Stephanie Williams, de la prochaine tenue du Forum politique libyen en vue de la reprise du processus politique, conformément aux recommandations de la Conférence de Berlin et à l'accord politique de Skhirat, constitue un nouveau souffle dans la recherche d'un règlement politique en Libye.

A cela, il faut ajouter le consensus entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la question de l'Envoyé de l'ONU après la démission en mars dernier de Ghassan Salamé, avec le ralliement à la proposition des Etats-Unis, de scinder la fonction d'Envoyé spécial en deux avec un Emissaire politique secondé par un chef de la Mission d'appui des Nations unies.

Une décision qui sera adoptée lors de la prochaine session du Conseil de sécurité consacrée à la prolongation de la durée de Mission d'Appui des Nations en Libye.

