L'ONU préoccupée par la répression contre des manifestants dans l'Est de la Libye ayant fait un mort

14 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 14 septembre (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) s'est déclarée "gravement préoccupée par les informations selon lesquelles un civil a été tué, trois blessés et plusieurs autres manifestants arrêtés le 12 septembre, à la suite d'un recours excessif à la force par les autorités de l'Est contre des manifestants pacifiques dans la ville d'al-Marj".

Dans un communiqué publié dimanche soir, la MANUL a demandé "une enquête approfondie et immédiate sur ces incidents et la libération rapide de toutes les personnes arrêtées et détenues arbitrairement".

Elle a rappelé "à toutes les parties en Libye que les droits de réunion pacifique et la liberté d’expression sont des droits de l’homme fondamentaux et relèvent des obligations de la Libye en vertu du droit international des droits de l’homme".

Selon la MANUL, "ces manifestations, et celles qui ont été observées récemment dans d'autres parties de la Libye, sont motivées par des frustrations profondes en raison des mauvaises conditions de vie, des pénuries d'électricité et d'eau, de la corruption endémique, de la mauvaise gouvernance et du manque de services dans tout le pays".

Pour la MANUL, "elles soulignent la nécessité urgente de lever le blocus pétrolier et de revenir à un processus politique complet et inclusif qui répondra aux aspirations du peuple libyen à un gouvernement représentatif, à la dignité et à la paix".

Le gouvernement intérimaire, installé dans l'Est de la Libye non reconnu par la communauté internationale, a présenté ce dimanche sa démission au président du Parlement, Aguila Saleh, sur fond des manifestations qui ont éclaté dans la région pour dénoncer la détérioration des conditions de vie et l'absence d'accès aux services de base.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PGV/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon