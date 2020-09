Démission du gouvernement parallèle installé dans l'Est libyen après des manifestations dans la région

14 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement intérimaire libyen nommé par le Parlement dans l'Est de la Libye, non reconnu par la communauté internationale, a présenté dimanche sa démission, au terme de trois jours de manifestations dans plusieurs villes de la région, notamment à Benghazi, dénonçant la détérioration des conditions de vie, des services et la corruption des responsables politiques.

Le porte-parole de la Chambre des représentants (Parlement), Abdallah Belaihak, a annoncé que le gouvernement intérimaire dirigé par Abdallah Al-Theni "a remis sa démission" au président du Parlement, Aguila Saleh, ajoutant que la démission "sera présentée au Parlement pour examen", selon ce qui a été publié sur le site Internet de l'institution législative.

Le gouvernement intérimaire a présenté sa démission lors d'une réunion d'urgence, qui a été convoquée par le président du Parlement, Aguila Saleh, dimanche, pour discuter des causes de la détérioration du service et des conditions de vie des citoyens, notamment les coupures d'électricité.

La réunion, qui s'est tenue dans la ville d'al-Koubba, a regroupé le Premier ministre, Abdallah al-Theni, le vice-Premier ministre du gouvernement intérimaire pour les services, le Gouverneur de la Banque centrale de Libye à Beidha (Est), les chefs des commissions parlementaires, les ministres des Finances, de la Santé et de l'Economie du gouvernement intérimaire, un membre du Comité de direction et des responsables de la Compagnie générale d'électricité.

Le porte-parole de la Chambre des représentants, Abdallah Belaihak, a ajouté que le président du Parlement "avait été informée lors de la réunion d'une explication détaillée du travail du gouvernement et des ministères et organismes concernés sur les causes de la détérioration des conditions de service et de la crise des coupures d'électricité et de leur impact sur la vie quotidienne des citoyens".

Il a ajouté que les ingénieurs et les fonctionnaires de la Compagnie générale d'électricité ont confirmé que la crise de l'électricité "était causée par la pénurie de carburant pour alimenter les centrales électriques à partir de pétrole et de diesel", niant que la société avait des problèmes techniques.

M. Belaihak a déclaré que le gouvernement intérimaire a fourni deux camions-citernes de carburant diesel, et plus de quatre camions-citernes seront fournis au cours des prochains jours pour vider le stock brut dans les réservoirs du port pétrolier, selon les recommandations des ingénieurs spécialisés, afin que le gaz d'alimentation soit disponible pour les centrales électriques au lieu de fournir de grandes quantités de carburant diesel, conformément aux directives du président du Parlement, Aguila Saleh.

Le gouvernement intérimaire nommé par le Parlement est allié au maréchal Khalifa Haftar dont les forces contrôlent la région Est du pays, qu'elles dirigent d'une main de fer, et répriment toute velléité de liberté d'expression et de contestation ou critique à l'égard de Haftar.

Ces derniers jours, les habitants de Benghazi et de plusieurs autres villes de l'Est du pays ont dénoncé la mauvaise gestion du gouvernement intérimaire, la corruption, la détérioration des services avec les délestages électriques, le manque de soins et la propagation de la pandémie du coronavirus qui a fait de nombreux morts dans la région.

Les forces de l'ordre et de sécurité affiliées à Haftar ont réprimé les manifestants qui ont incendié des pneus et entonné des slogans hostiles au Parlement et au gouvernement intérimaire.

Ces manifestations ont été précédées par d'autres dans la région de l'Ouest, en particulier à Tripoli, pour dénoncer la corruption, les mauvaises conditions de vie et l'absence d'accès aux services de base.

