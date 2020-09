Le Bénin se dote d’un comité pour l’examen des conventions et accords internationaux

13 Septembre 2020

Cotonou, Bénin, 13 septembre (Infosplusgabon) - Le Bénin va se doter d’un comité chargé de l’examen et de l’étude préalables des conventions et accords internationaux, afin de vérifier leur compatibilité avec les objectifs de développement national et de rayonnement du pays au plan international, apprend-on ce dimanche de sources officielles.

Ledit comité sera institué sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui veillera à son bon fonctionnement et aura notamment pour attributions de tenir à jour une base de données des conventions et accords internationaux déjà ratifiés par le Bénin, puis de faire une prospection objective des accords et conventions présentant un intérêt certain pour le pays.

Selon le dernier conseil des ministres qui a décidé de la création dudit comité, « la ratification des conventions et accords internationaux nécessite une appréciation pertinente en amont, en vue de s’assurer de leur concordance avec l’ordonnancement juridique interne ».

FIN/ INFOSPLUSGABON/OGV/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon