Cotonou, Bénin, 13 septembre (Infosplusgabon) - La Chine demeure le premier fournisseur du Bénin au premier trimestre de l’année en cours, malgré une baisse remarquable par rapport au dernier trimestre 2019, selon l’Institut national de statistiques et d’analyse économique (INSAE).

« La Chine totalise 11,5% des biens acquis à l’extérieur bien que les achats de biens en provenance de ce pays aient baissé de 23,9% au cours du trimestre sous revu par rapport au trimestre précédent », révèle le bulletin trimestriel du commerce extérieur publié par l’INSAE

La baisse engendré par la Chine a contribué à la baisse des importations en glissement annuel de -3,3 points de pourcentage, souligne-t-on.

Les biens ayant contribué au repli des achats en provenance de ce pays sont entre autres : les «herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de la croissance des végétaux, conditionnés pour la vente au détail, à l'état de préparations ou sous forme d'articles » (-10,4 points de pourcentage), les « tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier » (-4,4 points de pourcentage), les « tracteurs routiers de semi-remorques » (-3,0 points de pourcentage), les « véhicules automobiles pour le transport de marchandises » (-3,0 points de pourcentage) et les « produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, zingués » (-2,3 points de pourcentage).

Quant aux principaux produits achetés au premier trimestre 2020, ce sont entre autres : les « motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars » pour une valeur de 4,4 milliards F CFA et un poids total de 3 280,0 tonnes, les « fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, avec moteur ou autre mécanisme de propulsion; parties et pièces détachées des articles du groupe 785e » pour une valeur de 1,6 milliard F CFA, correspondant à un poids de 2 655,9 tonnes.

Il y a eu aussi, révèle-t-on, les « herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de la croissance des végétaux, conditionnés pour la vente au détail, à l'état de préparations ou sous forme d'articles » pour une valeur de 1,5 milliard de F CFA (397,5 tonnes), les « briques, tuiles, tuyaux et éléments similaires, en céramique non réfractaire » (1,5 milliard de F CFA), les « diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, diodes émettrices de lumière » (1,4 milliard F CFA), les « autres tissus, contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton, blanchis, teints, imprimés ou autrement traités, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 » (1,2 milliard de F CFA), et enfin le « fil machine en fer ou en acier » (1,0 milliard F CFA).

Derrière la Chine, la Belgique est le deuxième partenaire du Bénin à l’importation au premier trimestre 2020 avec 29,8 milliards F CFA contre 24,0 milliards F CFA un trimestre plus tôt, soit une hausse de 24,2%.

Le Bénin a acheté de ce pays, les « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l’exclusion des huiles brutes) et préparations, n.d.a., qui contiennent en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base » d’une valeur de 11,2 milliards F CFA (32 845,0 tonnes), les « véhicules à moteur pour le transport des personnes» à hauteur de 3,6 milliards (1 138,6 tonnes), les « véhicules automobiles pour le transport de marchandises », d’un montant de 2,2 milliards F CFA (864,6 tonnes) et les « médicaments», d’un montant de 2,0 milliards F CFA (202,5 tonnes).

Troisième fournisseur au premier trimestre de l’année en cours, la France concentre 9,6% de la valeur totale des importations du Bénin avec pour principaux produits: les « médicaments» pour une valeur totale de 7,9 milliards FCFA (565,3 tonnes), les médicaments « contenant des antibiotiques ou leurs dérivés » d’un montant total de 3,6 milliards F CFA (300,8 tonnes), les « viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du sous-groupe 001.4 » d’un montant total de 2,5 milliards F CFA (4 866,7 tonnes) et les « véhicules à moteur pour le transport des personnes» pour une valeur de 0,8 milliard F CFA pour un poids total de 2 451,8 tonnes.

Au premier trimestre 2020, les importations de marchandises par le Bénin sont évaluées à 300,4 milliards F CFA (912 205,0 tonnes), avec une baisse de 6,3% par rapport au trimestre précédent.

