L'ambassade américaine en Libye dévoile un engagement personnel de Haftar de lever le blocus sur les sites de pétrole

Écrit par Antoine Lawson | 13 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 13 septembre (Infosplusgabon) - L'ambassade des Etats-unis en Libye a annoncé, samedi soir, que le chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, s'est engagé personnellement à permettre la levée du blocus sur les sites pétroliers imposé depuis janvier dernier.

Dans un communiqué, l'ambassade a précisé que "'Armée nationale libyenne (ANL) a transmis au gouvernement américain l'engagement personnel du maréchal Haftar d'autoriser la réouverture complète du secteur de l'énergie au plus tard le 12 septembre".

Selon la même source cet engagement fait suite à "un échange de lettres entre l'ambassadeur Norland et le commandant de l'Armée nationale libyenne Haftar, ainsi que lors de discussions récentes avec un large éventail de dirigeants libyens. L'ambassadeur a souligné la confiance des États-unis dans la NOC (Compagnie nationale libyenne de pétrole) et le soutien d'un modèle financier qui constituera une garantie crédible que les revenus pétroliers et gaziers seront gérés de manière transparente et préservés au profit du peuple libyen".

L'ambassade a rappelé que "le Premier ministre al-Sarraj et le président de la Chambre des représentants Saleh ont également appelé le 21 août à la reprise complète de opérations de la NOC avec gestion transparente des revenus".

"Alors que les parties libyennes responsables se réunissent dans un dialogue pacifique facilité par l'ONU, l'ambassade des États-unis est encouragée par un accord libyen souverain apparent pour permettre à la Compagnie nationale de pétrole (NOC) de reprendre son travail vital et apolitique", a ajouté la mission diplomatique américaine qui s'est félicitée "de ce qui semble être un consensus libyen selon lequel il est temps de rouvrir le secteur de l'énergie".

Rappelant que "les Libyens souffrent d'une crise électrique aiguë enracinée dans l'arrêt forcé de la production de pétrole et de gaz, aux prises avec la pandémie COVID-19 et à la menace posée par les mercenaires étrangers et les groupes armés sur les sites d'infrastructures énergétiques critiques", l'ambassade a estimée que "la mise en œuvre de ces engagements est nécessaire de toute urgence pour promouvoir le bien-être du peuple libyen. Des garanties crédibles permettront à tous les Libyens d'avoir l'assurance que les revenus ne sont pas détournés".

Pour l'ambassade américaine, "la réouverture du secteur de l'énergie permettra également de progresser vers une refonte indispensable des dispositifs de sécurité des installations de la NOC, y compris le retrait complet du personnel militaire étranger et des équipements présents sur les sites pétroliers et gaziers sans l'approbation libyenne et un accord libyen pour réformer la garde des installations pétrolière et briser le cycle de prédation de certains groupes armés contre les ressources énergétiques qui appartiennent à tous les Libyens".

L'ambassade apporte son plein soutien aux parties libyennes alors qu'elles cherchent à mettre en œuvre une solution libyenne souveraine pour le secteur énergétique enracinée dans les meilleurs intérêts du peuple libyen.

Les sessions de dialogue à Bouznika entre le Haut conseil d'État et la Chambre des représentants (Parlement) ont abouti à une déclaration finale appelant à la poursuite du dialogue et à la reprise de ces réunions au cours de la dernière semaine de septembre; elles invitent les Nations unies et la Communauté internationale à "soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à créer des conditions adéquates et une atmosphère appropriée pour parvenir à un règlement politique global en Libye".

La semaine dernière, la ville de Montreux, en Suisse, avait accueilli une réunion consultative entre les parties libyennes, à l'invitation du Centre pour le dialogue humanitaire et sous les auspices des Nations unies, au cours de laquelle les participants ont convenu de tenir des élections dans 18 mois et de commencer la restructuration du Conseil présidentiel pour former un gouvernement d'union nationale.

