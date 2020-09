Fin samedi à Bamako des Journées de concertation sur la transition politique au Mali

13 Septembre 2020

Bamako, Mali, 13 septembre (Infosplusgabon) - Les journées de la concertation nationale sur la transition au Mali, initiées par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP), junte militaire qui a pris le pouvoir le 18 août, se sont achevées samedi à Bamako, par l'adoption de la Charte de la transition et la feuille de route, a-t-on constaté sur place.

A l'issue des travaux, les participants aux journées ont fixé la durée de la transition à 18 mois à compter de la date d’investiture du président, recommandé la mise en place d'un président de la transition civile ou militaire, d'un vice-président, d'un gouvernement de transition de 25 ministres au plus, d'un conseil national de la transition qui est l'organe législatif composé de 121 membres issus des forces de défense et de sécurité et de l’ensemble des forces vives de la nation.

Concernant le projet de feuille de route de la transition, les participants ont retenu six axes : le rétablissement et le renforcement de la défense et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, la promotion de la bonne gouvernance, la refondation du système éducatif, les réformes politiques et institutionnelles, l’adoption d’un pacte de stabilité sociale et l’organisation des élections générales.

Du 10 au 12 septembre, plus de 500 délégués issus de partis politiques, de la société civile ainsi que de militaires ont participé à ces journées de concertation nationale dont l'objectif était de réunir les forces vives de la nation pour convenir des modalités pratiques de la transition.

Il s’agissait surtout de définir les grands axes de la feuille de route et d‘élaborer la Charte de la transition, à savoir définir les organes, les attributions, le mode de désignation et la durée.

Clôturant les travaux, le président CNSP, le colonel Assimi Goïta, a rappelé que depuis l’avènement de la démocratie multipartite, le Mali a connu des difficultés de divers ordres entravant le fonctionnement de l’Etat, estimant que les journées de concertations étaient l’occasion pour les forces vives de la nation de discuter des préoccupations du moment et de l’avenir.

"Ce qui nous attend à présent est tout aussi ardu, c’est-à-dire mettre en œuvre les résolutions issues de ces assises", a ajouté le président du CNSP, qui a pris l’engagement que le Comité ne ménagera aucun effort dans la mise en œuvre de l’ensemble de ces résolutions dans l’intérêt exclusif du peuple malien.

Lundi, rappelle-t-on, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), lors de la conférence des chefs d'Etat de l'organisation sous régionale tenue à Niamey au Niger, avait exigé à la junte au pouvoir au Mali, une transition d'une année avec un président et un Premier ministre civils.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon