Vers la baisse de 60% des salaires des travailleurs de la compagnie pétrolière OMV en Tunisie

13 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 13 septembre (Infosplusgabon) - La compagnie pétrolière autrichienne, OMV de production et de la commercialisation du pétrole en Tunisie a décidé de procéder à la "démobilisation de son personnel" et à la baisse de 60% des salaires de ses employés à cause des pertes financières enregistrées par la société dues au mouvement de protestation des populations de la région de Tataouine (Sud).

Cette révélation est faite par le directeur général de l'OMV, Wilhelm Sackmaier, lors de sa rencontre avec la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Salwa Sghaïer.

Il a affirmé que sa compagnie souhaite trouver des solutions pour la reprise de la production qui s'est arrêtée depuis mi-juillet 2020, suite à la fermeture de la vanne de la station de pompage de pétrole d’El Kamour qui est située dans la région de Tataouine et du blocage du transport des hydrocarbures du fait des protestations et des sit-in organisés par les jeunes de la zone pour exiger leur embauche et le développement de la région, indique la page Facebook du ministère de l'Énergie.

Les protestataires refusent la réouverture de la station de pompage jusqu’à la mise en application de toutes les clauses de l’accord d’El Kamour, signé par le gouvernement depuis 16 juin 2017.

S'exprimant lors de la rencontre, la ministre de l'Énergie a affirmé que la situation qui prévaut à El Kamour fait partie des priorités du gouvernement qui travaille actuellement pour trouver rapidement une solution à la crise afin d'assurer la continuité des activités et la préservation des emplois.

