Le Ghana va abriter la réunion consultative de la CEDEAO sur le Mali

13 Septembre 2020

Accra, Ghana, 13 septembre (Infosplusgabon) - Le Ghana va abriter mardi une réunion consultative de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la crise politique au Mali, a déclaré dimanche le ministre de l’Information Kojo Oppong Nkrumah.

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, qui assume la présidence tournante de la CEDEAO depuis lundi dernier à Niamey, au Niger, se réunira avec ses homologues et les médiateurs sur la situation au Mali, a-t-il indiqué.

La réunion d'Accra entre dans le cadre des efforts visant à résoudre la crise politique au Mali, a-t-il souligné.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Shirley Ayokor Botchwey, a condamné l'impasse politique dans laquelle se trouve le Mali et a noté que la réunion est indispensable pour faire face aux menaces et aux défis sécuritaires auxquels la sous-région de l'Afrique de l'Ouest est confrontée.

« La crise politique qui sévit au Mali constitue une menace majeure pour la sous-région si elle n'est pas traitée de manière appropriée. Le fait que ce pays couvre un vaste territoire sans gouvernance efficace et où se déroulent les opérations de plusieurs groupes terroristes dissidents, constitue une grave détérioration et une menace pour la sécurité de la région », a-t-elle déclaré.

Les dirigeants de la CEDEAO ont donné à la junte du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), qui a évincé le président malien Ibrahim Boubacar Kéita le 18 août, un délai de transition de 12 mois lors de leur réunion organisée lundi dernier à Niamey.

Parallèlement, le CNSP a clôturé samedi une consultation nationale de trois jours sur la transition avec l'adoption d'une charte de transition et d'une feuille de route, en vertu desquelles le Mali aura un gouvernement de transition pendant 18 mois.

Les 500 participants ont recommandé que le président du gouvernement de transition soit un officier civil ou militaire.

Le CNSP a avancé que le gouvernement de transition disposera d’un vice-président, de 25 ministres au maximum et d’un conseil qui sera l'organe législatif composé de 121 membres originaires des forces de défense et de sécurité et de tous les secteurs du pays.

Cependant, le principal mouvement d'opposition, dont les manifestations persistantes contre le président Kéita ont déclenché le coup d'Etat, s'est dissocié de la charte de transition finale en affirmant que les conclusions ne reflètent pas les opinions et les décisions du peuple.

Le Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), a affirmé que le document final produit à l'issue de la réunion ne reconnaît pas pleinement son rôle et celui des martyrs de la lutte pour le changement du peuple malien.

La charte ne prend pas non plus en compte le point de vue de la majorité qui souhaite que la transition soit présidée par un civil ainsi que le choix d'un Premier ministre civil.

Dans un communiqué publié samedi, le M5-RFP a dénoncé l'inclusion de points à la Charte qui n'ont jamais fait l'objet de débats, notamment les prérogatives du vice-président de la transition, la composition et le mode de nomination du président de la transition et les critères de sélection des membres du Comité national de transition.

Le M5-RFP a condamné la décision unilatérale qui inclue plusieurs points du document qui n'ont été ni discutés ni acceptés et a dénoncé l'intimidation, les pratiques antidémocratiques et injustes d'une autre époque qui ont été à la source de la lutte pour le changement.

« La volonté de s'emparer et de confisquer le pouvoir au profit du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), la junte qui a pris le pouvoir le 18 août dernier, ne peut justifier les méthodes utilisées, qui fragilisent le processus de transition », indique le communiqué.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon