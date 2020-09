L'Allemagne appelle les Libyens à saisir l'opportunité des recommandations des pourparlers de Montreux en Suisse pour réaliser la paix

13 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 13 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère allemand des Affaires étrangères a salué les résultats de la réunion de Montreux sur le processus politique libyen, appelant "tous les responsables libyens à saisir cette opportunité et à reconnaître les résultats des pourparlers inter-libyens à Montreux".

Dans un communiqué publié, dimanche, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré: "Nous notons ici un rejet de la logique militaire et un retour à la logique politique de la part des parties libyennes, ce dont nous nous félicitons vivement", ajoutant: "Cette percée est un succès pour le rôle de médiation que joue l'ONU, sous la supervision de la Représentante spéciale par intérim Stephanie Williams".

La réunion de Montreux s'est tenue du 7 au 9 septembre, à l'invitation du Centre pour le dialogue humanitaire et sous les auspices de la Mission d'Appui des Nations unies (MANUL)". Les participants ont convenu de tenir des élections dans les 18 mois et de commencer à restructurer le Conseil présidentiel et à former un gouvernement d'unité nationale.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a ajouté, dans son communiqué, qu'"à travers le processus de Berlin et sa contribution au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Allemagne et ses partenaires européens ont contribué à créer le cadre d'une telle solution politique en Libye. Nous avons largement financé la préparation du dialogue à Montreux".

"Nous respecterons les accords entre les parties libyennes, et nous attendons la même chose de tous les participants au processus de Berlin, et nous serons prêts à soutenir leur mise en œuvre avec nos partenaires internationaux", a indiqué le communiqué.

Parallèlement à la réunion de Montreux, la ville marocaine de Bouznika a abrité un round de dialogue entre le Haut Conseil de l'État et la Chambre des représentants (Parlement) basé à Tobrouk (est) , qui s'est soldé par une déclaration finale appelant à la poursuite du dialogue, et à la reprise de ces réunions dans la dernière semaine de septembre. Ils ont appelé les Nations unies et la communauté internationale à "soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à fournir les conditions appropriées et à créer le climat adéquat pour parvenir à un règlement politique global en Libye".

