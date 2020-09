Buhari ordonne à la CBN de mettre en place une allocation zéro de devises pour l'importation de denrées alimentaires et d'engrais

11 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 11 septembre (Infosplusgabon) - Alors que le gouvernement fédéral met en place le Plan de durabilité économique et fixe des objectifs pour la sécurité alimentaire nationale, le président Muhammadu Buhari a ordonné, jeudi, à la Banque centrale du Nigeria "de ne débloquer aucune réserve de devises étrangères du pays pour l'importation de produits alimentaires et d'engrais.

Lors d'une réunion du Conseil national de la sécurité alimentaire au palais présidentiel, à Abuja, le président Buhari a réitéré sa précédente directive verbale à la Banque centrale et a affirmé qu'il la transmettrait par écrit que "aucun paiement se sera effectué pour quiconque importe de la nourriture".

Soulignant la nécessité de stimuler l'agriculture locale, le président a déclaré : "alors que nous ne disposions que de trois usines de fabrication d'engrais opérationnelles dans le pays, nous en avons 33 fonctionnelles maintenant. Nous ne paierons pas un kobo de nos réserves étrangères pour importer des engrais. Nous compterons sur nos producteurs locaux".

Le président Buhari a également ordonné que les fabricants d'engrais acheminent les produits directement aux gouvernements des États afin d'éviter que le cartel des transporteurs ne sape les efforts déployés pour livrer les produits aux utilisateurs à des coûts raisonnables.

Le président a conseillé aux entreprises privées qui s'intéressent à l'importation de denrées alimentaires de s'approvisionner en devises étrangères de manière indépendante, et a déclaré : "utilisez votre argent pour concurrencer nos agriculteurs", au lieu d'utiliser les réserves de devises étrangères pour importer des denrées alimentaires compromises et d’anéantir les efforts des agriculteurs.

Nous avons beaucoup de jeunes gens valides prêts à travailler et l'agriculture est la réponse. Nous devons beaucoup faire pour soutenir nos agriculteurs", a déclaré le président Buhari.

La réunion, présidée par le président et à laquelle participaient d'autres membres clés du Conseil, a été informée de la situation de la sécurité alimentaire dans le pays.

Le vice-président du Conseil et gouverneur de l'État de Kebbi, Atiku Bagudu, le chef de cabinet du président, le professeur Ibrahim Gambari, et un gouverneur de chacune des six zones géopolitiques - Jigawa, Plateau, Taraba, Ebonyi, Lagos et Kebbi, ont également prononcé des allocutions.

Le ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale, le Dr Zainab Ahmed, a présenté les mesures introduites par l'administration pour faire face aux défis sans précédent de la pandémie COVID-19 sur la nation, telles que contenues dans le plan de viabilité économique du Nigeria (Nigerian Economic Sustainability Plan, NESP).

Le ministre a, entre autres, souligné que le gouvernement facilitera la culture de 20.000 à 100.000 hectares de nouvelles terres agricoles dans chaque État et soutiendra l'essor de l'agroalimentaire pour créer des millions d'emplois directs et indirects.

Elle a également énuméré la création de 774.000 emplois directs pour un minimum de 1.000 jeunes Nigérians dans chaque gouvernement local, la construction de 300.000 maisons, chaque année, pour donner un coup de pouce à l'emploi par le biais de l'industrie de la construction, ainsi que le raccordement de 25 millions de nouveaux utilisateurs d'électricité avec l'installation de systèmes solaires domestiques (Solar Home System, SHS) ciblant 5 millions de foyers.

Le Dr Ahmed a également évoqué l'investissement conjoint avec la Banque mondiale pour fournir un fonds d'intervention aux États afin d'améliorer les infrastructures de santé.

Elle a déclaré que pour alléger les difficultés financières actuelles de la population, le gouvernement propose également des prêts à faible taux d'intérêt pour les mécaniciens, les tailleurs, les artisans, les petits commerçants, entre autres opérateurs commerciaux informels.

La ministre a ajouté que le gouvernement fédéral apportera également un soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (Micro, Small and Medium Enterprises, MPME) pour les aider à garder leurs employés et à stimuler la fabrication locale.

Le Dr Ahmed a expliqué qu'à partir des 2.300 milliards de nairas récemment approuvés et recommandés par le NESP, il y aura une expansion de la connectivité à haut débit pour stimuler les opportunités d'emploi dans l'économie numérique, une expansion prévue des programmes nationaux d'investissement social, y compris l'augmentation du nombre de bénéficiaires tels que les bénéficiaires de transferts d'argent, les volontaires N-Power, les programmes Market Moni et Trader Moni.

Dans sa présentation, le ministre de l'Agriculture, Alhaji Sabo Nanono, a déclaré au Conseil que la nation s'attend à une récolte exceptionnelle de denrées alimentaires malgré les inondations dans le Nord et la sécheresse dans le Sud.

Il a cité les dernières études de marché qui montrent que la récente hausse des prix des produits de base est en train de s'inverser.

Pour sa part, Boss Mustapha, secrétaire du gouvernement de la Fédération et président du groupe de travail présidentiel sur la COVID-19, a fait état de l'impact négatif de la pandémie sur la vie et les moyens de subsistance des citoyens, tandis que le contrôleur général des douanes, le Col Hameed Ali (Rtd), a exprimé l'espoir d'une réouverture rapide des frontières partiellement fermées compte tenu des progrès réalisés avec les États voisins en matière de patrouilles frontalières communes - l'une des conditions essentielles posées par le Nigeria pour la réouverture des frontières.

