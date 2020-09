Burkina Faso : Lancement ce jeudi du Fonds national de la finance inclusive (FONAFI)

11 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 11 septembre (Infosplusgabon) - Le Président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré a lancé, jeudi soir à Ouagadougou, le Fonds national de la finance inclusive (FONAFI) et le Projet de promotion de la finance inclusive pour l'accès des populations à faibles revenus aux services financiers au Burkina Faso (PPFIB), d’un montant global de 44 372 000 000 F CFA, a-t-on constaté sur place.

L'objectif visé est le renforcement de la protection sociale et de la résilience des ménages vulnérables, et le développement des services financiers adaptés, inclusifs et accessibles, pour soutenir l'économie locale.

"La mise en place de ce fonds matérialise la volonté du gouvernement d’élargir l’accès des populations à faibles revenus, notamment les femmes et les jeunes, aux services et produits financiers. C’est un pari que nous prenons pour l’avenir. Un pari pour le développement de notre pays, car nous ne saurions laisser une partie des Burkinabè sur le bord du chemin", a déclaré M. Kaboré.

Les ressources du FONAFI proviennent des subventions de l'Etat burkinabè, des emprunts rétrocédés, des contributions des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Coopération suisse.

Il permettra aux personnes vulnérables d’avoir accès à des services bancaires à des taux d’intérêt abordables, a déclaré son directeur général Wango Fidèle Yaméogo qui a précisé que ces taux sont autour de 8 à 10% dans l’objectif de lutter contre la pauvreté et d'accompagner la population burkinabè la plus fragile.

Dans le but d’étendre les activités du fonds sur toute l’étendue du territoire, plusieurs responsables d’institutions financières ont reçu des chèques des mains du président du Faso, dont les montants varient entre 100 millions et un milliard de F CFA.

Plus d’un million de personnes, dont 60% de femmes devraient d’ici à 2022 bénéficier du Fonds national de la finance inclusive (FONAFI) dans le financement de leurs activités, selon le gouvernement burkinabè.

