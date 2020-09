L'armée annonce avoir tué plusieurs terroristes de Boko Haram/ISWAP, et arrêté des bandits/collaborateurs dans la région nord du Nigeria

11 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 11 septembre (Infosplusgabon) - Les forces armées du Nigeria ont déclaré jeudi que leurs troupes ont mené avec succès de nombreuses opérations qui ont conduit à la mort de terroristes, de bandits et de présumés bandits de l'État de Boko Haram/islamique dans la province de l'Afrique de l'Ouest, à l'arrestation de ces derniers et de leurs collaborateurs, au sauvetage de victimes d'enlèvement, à la récupération de bétail volé, à la destruction de syndicats illégaux d'armes et de mineurs illégaux armés.

Le coordonnateur des relations publiques de la défense, le général de division, John Enenche, a déclaré jeudi aux journalistes à Abuja que les 601 terroristes récemment repentis de Boko Haram/ISWAP qui ont reçu une formation diplômante de l'opération SAFE CORRIDOR ont été reçus par les gouvernements de leurs États respectifs et sont sur le point d'être enfin réintégrés dans leurs communautés d'origine.

M. Enenche a déclaré qu'afin de s'assurer qu'ils ne retombent pas dans des activités terroristes, "les forces armées, en collaboration avec toutes les parties prenantes de l'opération, y compris les chefs traditionnels, religieux et communautaires ainsi que les familles de ces derniers, ont mis au point les modalités pour pérenniser ce résultat positif".

Le général Enenche a ensuite passé en revue les activités militaires entre le 3 et le 9 septembre 2020 et a fourni des détails sur les succès obtenus, y compris lors des opérations dans la région du centre-nord.

Le porte-parole de la défense a noté que les efforts des troupes ont contribué à rétablir une vie normale dans la zone dont les activités agricoles, sociales et économiques des habitants de cette zone ont été jusqu'à présent paralysé par les opérations des bandits.

