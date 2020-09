Des rencontres inter-libyens créent un vaste élan pour la reprise du processus politique

11 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 11 septembre (Infosplusgabon) - Deux rencontres entre parlementaires libyens au Maroc et des personnalités politiques représentant les acteurs en conflit à Montreux en Suisse, ont suscité un vaste mouvement d'espoirs pour la reprise du processus politique en panne depuis plusieurs mois, après l'émergence d'un consensus marqué par d'importantes avancées ayant permis de fixer une transition étalée sur une période 18 mois pour être couronnée par des élections générales dotant le pays d'institutions pérennes.

Autre résultat tangible des rencontres de dialogue libyo-libyen, le consensus obtenu entre parlementaires sur les critères de nomination et la répartition des postes souverains entre les trois régions historiques de la Libye, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan.

Ce vent d'optimisme reflété par la volonté qui s'est dégagée à travers la détermination affichée par les Libyens lors de ces rencontres de parvenir à une solution pour sortir leur pays du cercle de la violence et mettre fin aux souffrances de leurs concitoyens, sera-t-elle suffisante pour faire aboutir le processus à un règlement définitif de la crise?

Une question qui se pose avec acuité, à la lumière de la dimension internationale que revêt le dossier libyen avec des imbrications de puissances régionales et internationales aux intérêts qui se chevauchent des fois et d'autres fois se contredisent.

Les ingérences des pays étrangers sont si importantes qu'elles ont, tout au long de ces dernières années, fait perdre aux Libyens eux-mêmes l'initiative de prendre des décisions tellement les pressions sont présentes et l'obligation de tenir compte de l'avis des alliés est devenue une réalité incontournable.

Toutefois, la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL) a été poussée par les résultats de ces réunions inter-libyens à un grand optimisme au point d'envisager une reprise rapide du processus politique libyen destiné à trouver une solution définitive en Libye.

Ainsi dans un communiqué publié jeudi soir à l'issue des consultations entre les principales parties prenantes libyennes qui ont eu lieu du 7 au 9 septembre à Montreux en Suisse sous les auspices du Centre pour le dialogue humanitaire et en présence de la MANUL, la mission onusienne a indiqué que " s'appuyant sur ces consultations et d'autres, y compris celles en cours au Royaume du Maroc, et après des semaines de discussions approfondies avec les principales parties prenantes libyennes et internationales, elle (MANUL) lancera maintenant les arrangements nécessaires pour reprendre le Forum de dialogue politique libyen pleinement inclusif avec une annonce à venir".

Elle a exhorté "la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour soutenir ce processus et à respecter sans équivoque le droit souverain du peuple libyen de déterminer son avenir".

En effet, les réunis à Montreux en suisse ont convenu de certains points pouvant constituer un feuille de route au comité de dialogue libyen, articulés autour de l'organisation des élections présidentielles et parlementaires à la fin d’une période de 18 mois sur la base d’un cadre constitutionnel convenu au cours de laquelle sera initiée une restructuration du Conseil présidentiel, la mise en place d'un gouvernement d'unité représentatif chargé de fournir les services et à la création des conditions nécessaires à la tenue d'élections nationales.

Ce gouvernement s'occupera aussi de la mise en œuvre de la loi d'amnistie approuvée par le Parlement et la facilitation du retour des personnes déplacées et les membres de la diaspora comme une étape nécessaire à une réconciliation nationale indispensable, selon les recommandations des participants aux concertations en Suisse.

Cet esprit de consensus a également dominé dans les rencontres au Maroc.

Le conclave des parlementaires libyens, cinq députés du Parlement basé à Tobrouk (est) et cinq membres du Haut Conseil d'Etat à Bouznika au Maroc, entamé dimanche, a permis de réaffirmer la volonté de parvenir à une entente de manière à permettre de réaliser la paix et d'alléger les souffrances des Libyens confrontés à l'insécurité et aux problèmes économiques et d'accès aux services de base.

Les membres du Haut Conseil de l'Etat et de la Chambre des représentants ont annoncé jeudi soir à l'issue de leurs réunions être parvenus, "à un accord global sur des critères et mécanismes transparents et objectifs pour accéder aux positions souverains".

Ils ont ajouté, dans un communiqué conjoint, qu’ils ont également convenus de "poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions au cours de la dernière semaine de ce mois, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’activation de cet accord".

La déclaration a souligné que les réunions des deux délégations dans la station balnéaire de Bahia, à la périphérie de la capitale marocaine, Rabat, "sont intervenues en vue de parvenir à un consensus entre les deux Conseils sur les postes souverains dans le but de les unifier et dans une atmosphère amicale et fraternelle dominée par la compréhension et le consensus".

Les membres des deux délégations ont appelé l’ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à créer les conditions appropriées et à créer le climat propice pour parvenir à un règlement politique global en Libye.

Il faut noter que ces deux rencontres du Maroc et de la Suisse interviennent dans la dynamique de la proclamation d'un cessez-le-feu parallèlement par les présidents du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj et du Parlement, Aguila Salah, portant sur la cessation immédiates des hostilités et de tous les actes de combats sur l'ensemble du territoire ainsi qu'un appel à la reprise de la production pétrolière sous l'égide de la Compagnie libyenne de pétrole, la démilitarisation de Syrte, d'al-Joufra et du Croissant pétrolier ainsi que l'organisation d'élections générales en mars 2021.

Parallèlement à ces deux rencontres une délégation de la région ouest de la Libye a entamé ce jeudi des consultations, au Caire en Egypte avec des responsables de ce pays, dont le régime soutien leur camp adverse, celui du maréchal Khalifa Haftar.

Selon une source auprès de cette délégation, a précisé qu'ils sont venus soutenir les pistes qui ont débuté à Genève et au Maroc, et non pas leur faire obstacle, notamment à la lumière de l'annonce du cessez-le-feu le 21 août.

Composée de membres du Parlement réunie à Tripoli, de membres du haut Conseil d'État et de certains dirigeants de l'opération militaire "Volcan de la colère" affiliée au gouvernement d'union nationale, représentant de la région occidentale de la Libye et non du gouvernement d'union cette délégation vient écouter le point de vue égyptien, pour le rapprocher du point de vue de la région Ouest et à faire pression pour les efforts de paix, selon cette même source.

Lors de ses rencontres avec les responsables égyptiens, les membres de cette délégation évoqueront le soutien aux efforts de paix et l'unification du pouvoir exécutif en Libye.

L'Egypte avait présenté une initiative baptisée déclaration du Caire pour une règlement de la crise en Libye axée sur la restructuration du Conseil présidentiel, la proclamation d'un cessez-le feu et la reprise des pourparlers politique sous l''égide des Nations unies et la fixation de la ligne de front à Syrte et à al-Joufra jusqu'à l'atteinte d'une solution entre Libyens.

Cette initiative a été rejetée par le Conseil présidentiel estimant qu'il s'agit d'une tentative de trouver une porte de sortie honorable à Haftar dont les troupes avaient subi un revers militaire à Tripoli et dans la région Ouest du pays.

Il faut rappeler que le camp de Haftar est soutenu, outre, par l'Egypte, les Emirats arabes unis, la Russie, et la France, bien que ces deux derniers pays s'en défendent, tandis que le camp du gouvernement d'union nationale et appuyé par la Turquie auquel il est lié par une accord de coopération militaire et le Qatar.

Pour l'analyste politique libyen Abdemlajid Chri al-Chaâbani, "il existe réelle une dynamique pour la réalisation de la paix qui se reflète dans les efforts des protagonistes libyens et des Nations unies appuyés par des pays comme les Etats-Unis qui se sont investis ces derniers temps pour promouvoir la recherche d'une paix à travers une solution politique basée sur un cessez-le feu permanent, la reprise des exportations du pétrole, et la reprise du processus politique en vue de l'organisation d'élections générales.

M. Chaâbani a estimé toutefois, que "rien ne garantie que cette dynamique puisse déboucher sur des résultats probants conduisant à la paix et à un règlement", ajoutant que "tout accord de paix est tributaires des pays étrangers impliqués dans le conflit en Libye et qui sont des sponsors de l'un ou l'autre camp des belligérants".

Il a rappelé que "des conférences et réunions multiples ont été organisées sur la Libye avec le soutien des Nations unies et sous leur auspices mais qu'à la fin ils n'ont pas été suivis d'effet car torpillés par la volonté de ces pays qui tirent les ficelles de dessous la table et qui ne veulent pas d'une solution qui n'arrangerait pas leurs affaires".

Selon lui, "il n'y a une course effrénée entre ces pays sur les ressources et richesses de la Libye au point qu'ils trouvent dans cette situation de chaos et d'insécurité leur compte car on aura toujours besoin de leur aide pour repousser l'autre camp alors qu'il a été établi que l'option militaire ne peut, en aucune façon, servir d'un règlement en Libye".

Force est de reconnaître qu'en dépit des sentiments mitigés envers ce mouvement pour la reprise du processus politique, une dynamique a été lancée pour réaliser la paix en Libye.

Il reste à attendre ce que les prochains jours et semaines dévoileront concernant l'issue qui sera réserve à cet élan de paix qui souffle sur les protagonistes de la crise en Libye.

