Mauritanie: le gouvernement salue le rôle "constructif" du Maroc dans le dialogue inter libyens

Nouakchott, Mauritanie, 10 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement mauritanien salue le rôle « constructif » du Maroc, qui accueille à Bouznika (ville située entre Casablanca et Rabat), les séances du dialogue inter libyens, impliquant les délégations du Haut Conseil d’Etat (HCE) et du parlement de Tobrouk, dans une déclaration rendue publique jeudi en fin d’après midi et relayée par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe d’Etat.

« Tout en saluant le rôle constructif du royaume frère du Maroc, la République Islamique de Mauritanie invite les frères libyens à placer l’intérêt national au dessus de toute autre considération ».

Nouakchott exhorte les parties en conflit « à faire tout ce qui est en leur pouvoir, pour préserver le cessez-le-feu, conclu récemment et qui reste fragile. La Mauritanie suit avec un grand intérêt les consultations libyennes en cours à Bouznika, ainsi que les résultats préliminaires encourageants annoncés par les participants ».

Le Maroc, rappelle-t-on, accueille depuis dimanche dernier, les séances du dialogue libyen entre les délégations du Haut Conseil d’Etat (HCE) et le parlement de Tobrouk, visant à préserver le cessez-le-feu dans ce pays.

La Libye est un pays membre de l’Union du Maghreb Arabe aux côtés de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie.

