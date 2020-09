Nigeria : Buhari reçoit le président de la BAD, Akinwumi Adesina, qui lui dit que "rien ne réussit mieux que le succès".

11 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 10 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a reçu en audience, jeudi à la State House d'Abuja, le Dr Akinwumi Adesina, président nouvellement réélu de la Banque africaine de développement (BAD) et lui a dit : "Je vous félicite pour votre deuxième et dernier mandat. Félicitations pour avoir remporté l'élection. Rien ne réussit mieux que le succès".

Le Dr Adesina avait surmonté une forte opposition le mois dernier pour remporter un nombre sans précédent de 100% des voix des électeurs régionaux et non régionaux qui composent la Banque, et a été élu pour un second mandat de cinq ans en tant que président de la BAD, le 1er septembre.

"J'ai dit à tant de gens pourquoi je vous ai soutenu", a déclaré le président Buhari.

"En 2015, lors de votre premier mandat, vous étiez ministre au sein du gouvernement du Parti démocratique du peuple (PDP), et j'étais membre du Congrès de tous les progressistes (APC). Mais vous êtes un bon Nigérian. Je vous ai donc recommandé la première fois. Vous avez prouvé votre compétence, vous nous avez rendus fiers, et je vous ai recommandé la deuxième fois".

Le président a félicité le Dr Adesina pour son soutien à l'Afrique en général, et au Nigeria en particulier, soulignant que les déficits infrastructurels du pays en matière de routes, de rail, d'électricité, ne pourraient être comblés sans soutien.

"Il ne peut y avoir de développement durable sans infrastructure. Nos efforts doivent être considérés dans le contexte du manque de ressources, mais vous faites de votre mieux pour nous soutenir. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre dernier mandat", a déclaré le président Buhari.

Le président de la BAD a remercié le président et le peuple nigérians pour leur soutien et a indiqué qu'il était fier d'être un citoyen du pays.

"La maison est le lieu où les rêves naissent. La maison est le lieu où l'on prend soin de soi. C'est là que l'on soutient la réalisation des rêves. Je suis heureux d'être ici", a déclaré le Dr Adesina.

"Quand je suis venu en juin, vous m'avez reçu et j'ai partagé mes succès et les difficultés auxquelles je suis confronté. Vous m'avez écouté et avez dit que vous seriez à mes côtés. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes non seulement tenus derrière moi, mais aussi à mes côtés. Il n'y a pas de plus grand honneur pour un homme que son président soit son premier soutien et son premier défenseur", a-t-il ajouté.

Adesina a déclaré que le Nigeria lui a donné de l’air, "quand j'en avais vraiment besoin dans mes poumons", et s'est engagé à toujours soutenir le pays à titre privé et en tant que président de la BAD.

Il a ensuite demandé un tonnerre d'applaudissements pour le président, qui fut vraiment retentissant.

