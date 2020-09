Un organisme de contrôle de l'Etat libyen met en cause l'ancienne direction de la Compagnie d'électricité dans les délestages électriques

09 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 9 septembre (Infosplusgabon) - Le Bureau d'Audit, un organisme de contrôle étatique libyen, a émis de vifs avertissements en raison de ce qu'il a appelé "les déviations commises par la direction précédente, qui ont provoqué la paralysie de l'Etat et une augmentation de la souffrance des citoyens résultant des opérations de délestages" d'électricité.

La Libye est confrontée à une grave crise d'électricité avec une intensification des délestages ces derniers mois, en raison du déficit de production de 2.500 mégawatts, entraînant un mécontentement des citoyens qui ont organisé des manifestations réclamant des comptes aux responsables de la Compagnie d'électricité, accusés de corruption.

Dans une lettre adressée au président du Conseil de direction de la Compagnie générale d'électricité, en date du 7 septembre, signée par le président du Bureau, Khaled ChakChak, il a indiqué que la Compagnie d'électricité a tardé à signer le contrat pour la construction de la Centrale Est de Tripoli, dans laquelle la société américaine "GE" s'est vue adjugée le contrat avec la mise en place du projet par la société "Gallic", malgré l'obtention de l'approbation du contrat le 27 janvier 2019 par le Bureau d'Audit.

M. Chakchak a demandé au président du Conseil de direction de la Compagnie générale d'électricité de clarifier les raisons de la non-signature du contrat de la Centrale d'électricité de l'EST Tripoli avec la société "GE" malgré l'approbation du Bureau, et la volonté de la société "Gallic" de commencer la mise en œuvre immédiatement après la conclusion du contrat et sans aucune condition préalable.

Le Bureau d'Audit a également décidé de donner un délai de 20 jours à la société "Inca Power" pour démarrer de nouveaux contrats à l'ouest de Tripoli-Misrata, "et dans le cas où cela ne sera pas fait, on s'adressera à la société allemande Siemens pour mettre en œuvre les deux projets par l'intermédiaire d'un autre contractant".

Il a également affirmé qu'il avait décidé de donner un délai de 20 jours à "Jesco, le maître d'œuvre de la station d'Oubari (sud), pour achever les travaux restants sinon, le contrat sera retiré et mis en œuvre par d'autres entreprises compétentes".

La lettre a signalé "les contrats conclus pour la mise en place de certaines centrales électriques (Ouest Tripoli 690 MB, Est Tripoli 260 MB, et Misrata 640 MB), conclus avec les deux sociétés GE et Siemens, qui ont recruté les sociétés turques Gallic et Incaltic, et pour les opérations de recherche et d'enquête et les entretiens menés par le Bureau avec toutes les parties pendant cette période pour connaître les raisons de l'échec des projets électriques confiés à ces deux entreprises, malgré leur importance comme l'un des projets urgents sur lesquels on s'appuyait pour résoudre le problème électrique en Libye".

Le Bureau d'Audi a déclaré qu'il avait conclu une série d'observations et de soupçons selon lesquels les procédures d'inférence étaient en cours d'achèvement pour prendre des mesures juridiques à leur encontre pour savoir pourquoi la Compagnie d'électricité a retardé et a été réticente à signer le contrat pour l'usine de l'Est de Tripoli, dans lequel l'attribution a été faite à la société américaine GE, et la mise en place de la société Gallic, malgré l'obtention de l'approbation du Bureau sous le numéro 19-608, le 27 janvier 2019 en l'absence de tout contrat suspendu pour la société en Libye.

En plus, la société Gallic n'a pas exigé le paiement de réclamations, car elle a achevé son dernier projet, qui est la station d'urgence de Khoms, et a exprimé sa disponibilité à commencer les travaux dès la signature du contrat par la Compagnie d'électricité, sans aucune condition préalable, et en toutes circonstances, sachant que cette entreprise avait déjà rempli ses obligations quand on lui a demandé de revenir terminer la Centrale de Khoms au cours de l'année 2015 après l'arrêt des travaux en raison de la guerre de 2014, a ajouté le Bureau d'Audit.

D'autre part, le Bureau d'Audit a signalé que le précédent Conseil de direction de la Compagnie d'électricité a signé deux contrats pour la construction de deux nouvelles Centrale dans l'ouest de Tripoli et Misrata avec la société Siemens, et la mise en œuvre de la société Encomatec, en 2018, en violation et contournement, car elle n'a pas obtenu l'approbation finale préalable du Bureau d'Audit, conformément à la loi.

Il a ajouté que la Compagnie d'électricité n'a pas prêté attention aux problèmes et aux obstacles auxquels la société "Inkatechnik" est confrontée, et aux conditions qu'elle exige, que ce soit dans le projet d'Oubari, représenté dans son litige avec le maître d'œuvre, la société "JESCO", concernant les règlements fiscaux non payés en violation, et sujet en discussion par le Bureau d'Audit ou liées à d'autres projets anciens revendiquant l'existence de dettes exigées par la société Tahlia et d'autres de certains quartiers populaires des régions, et ces dettes - selon leur réclamation - remontent à des périodes anciennes, certaines depuis les années 90, sachant que cette société, "Inkatechnik", a cessé d'exister légalement en raison de sa liquidation en Turquie et ses actifs ont été acquis par une autre société dénommée "INCAPOWER", ce qui nécessite une étude juridique de cette affaire et une réflexion sur la validité des procédures de reprise des affaires avec la nouvelle société.

Pour le Bureau d'Audit de telles actions menées par l'ancienne direction de la Compagnie d'électricité ont conduit à diriger des fonds de manière irréfléchie ou sélective, et ont privé l'État de la possibilité d'augmenter sa capacité de production d'électricité pendant cette période en raison de ses contrats avec des entreprises qui ne sont pas sérieuses pour travailler en Libye, leur seul objectif est d'obtenir le plus grand nombre de contrats et les laisser en suspens jusqu'à ce que les conditions appropriées soient créées pour elles, indifférentes aux besoins de l'autre partie.

IL a ajouté que ces actions ont également affaibli la position de négociation de la Compagnie d'électricité et de l'État libyen, la société "ENKA" ayant stipulé dans ses négociations de payer toutes les obligations qu'elle prétend être dues avant de commencer les travaux, y compris les récents projets d'urgence, qui ont eu lieu en 2018 et dont la mise en œuvre n'a pas commencé à ce jour.

