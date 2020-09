Afrique du Sud: L'ANC répond aux propos racistes de Trump contre Mandela et les dirigeants africains

09 Septembre 2020

Le Cape, Afrique du Sud, 9 septembre (Infosplusgabon) - Le parti sud-africain au pouvoir, l'ANC, a rejoint la fondation Nelson Mandela pour condamner les prétendues déclarations racistes du président américain Donald Trump contre l'Afrique et ses dirigeants.

Comme rapporté précédemment, ces accusations portées contre le locataire de la Maison blanche émanent de son ex-avocat, Michalel Cohen, qui, dans son livre nouvellement publié, a rapporté que le Président Trump avait tenu des propos critiques contre Nelson Mandela et les autres dirigeants africains.

"Mandela n'a pas été à la hauteur. Il n'était pas non plus un bon dirigeant. citez-moi un seul pays dirigé par un Noir qui n'est pas dans une catastrophe. Ils ne valent tous absolument rien, ce sont des incompétents," aurait déclaré le président américain dans le livre de Cohen publié mardi.

M. Cohen, qui était l'avocat personnel de Donald Trump, accuse dans son ouvrage, Disloyal, le Président Trump d'avoir "de mauvais préjugés sur la race noire".

L'ANC a décrit le Président Trump comme étant la personne la plus " misogyne, irrespectueuse, divisionniste" parmi tous ceux qui ont eu à occuper le bureau ovale de la Maison blanche.

Le porte-parole de la Maison blanche, Pule Mabe, a déclaré que tous amoureux de la liberté à travers le monde sont ahuris par ces insultes émanant d'une personne qui n'est pas elle-même un modèle en matière de gestion d'un pays.

Les idéaux et la démarche de Mandela sont nettement opposés à ceux du Président Trump, selon M. Mabe.

"En sa qualité de leader unificateur et homme de principe, Mandela ne s'intéressait qu'à bâtir une société juste et pacifique. Il plaidait également en faveur de bonnes relations diplomatiques et commerciales avec le reste du monde. Il avait noué de solides relations amicales avec le Président Bill Clinton, et entretenait de très bons rapports avec les acteurs politiques et ne renonçait jamais à ses principes pour des objectifs à court-terme", a ajouté le porte-parole de l'ANC.

Lundi, la Fondation Mandela avait déclaré qu'elle ne croyait que des dirigeants, qui se comportaient comme Trump, étaient "en mesure de critiquer l'autorité ou la gestion de Mandela".

