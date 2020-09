Le Président Issoufou sur le terrain pour réconforter les populations de la capitale éprouvées par les inondations

09 Septembre 2020

Niamey, Niger, 9 septembre (Infosplusgabon) - Le président nigérien Issoufou Mahamadou s’est rendu mercredi dans les quartiers de Niamey riverains du fleuve Niger, éprouvés par les inondations qui ont frappé la capitale ces derniers jours.

Après les quartiers de la Rive droite secoués par les inondations, le lundi 31 août dernier, c’est au tour de la population de Saga, sis dans le quatrième arrondissement communal de Niamey, sur la rive gauche du fleuve Niger, de faire les frais des intenses pluies.

Comme à la Rive droite, les eaux du fleuve ont démoli les digues de protection à plusieurs endroits pour se répandre dans les habitations de Saga, faisant d’innombrables familles sinistrées.

Il s’agissait pour le Président de la République de se rendre sur place, auprès des victimes de ces inondations, pour leur réitérer sa solidarité, en plus des actions en cours pour les soutenir dans cette situation difficile.

Dans son édition de ce mercredi, le quotidien gouvernemental LE SAHEL écrit : « Sur le terrain, le constat est désolant. Des visages tristes, des maisons envahies par les eaux, etc. Dans cette atmosphère de désolation, l’heure était au branle-bas général du déplacement des biens qui peuvent encore être sauvés de la menace des eaux qui s’amplifiaient depuis lundi matin ».

« Certains sinistrés essaient encore de récupérer ce qui peut l’être. D’où des tas de meubles, d’habits, d’appareils électroménagers et autres biens ménagers entassés en bordure de la voie principale qui traverse le quartier. D’autres personnes tentent d’évacuer leurs effets du quartier sinistré avec les moyens du bord, notamment des motos, voitures ou même des charrettes ».

Au terme de sa visite sur les lieux, le Président Issoufou Mahamadou très marqué par la situation s’est confié à la presse, soulignant que « les pluies continuent de tomber et, malheureusement, les inondations continuent aussi ».

Ces inondations, a-t-il déploré, ont provoqué d’immenses dégâts à Saga. « Face à la situation, le gouvernement essaie d’organiser la solidarité avec la population sinistrée», a dit le président de la République.

«Nous avons conçu, et nous sommes en train de mettre en œuvre un plan intégré de soutien aux populations, non seulement ici à Niamey, mais aussi sur l’ensemble du territoire national», a ajouté le Chef de l’Etat. Il a, par ailleurs, rassuré les populations sinistrées sur les dispositions qui sont en train d’être prises pour les reloger, les appuyer en alimentation et en vivre mais aussi en équipements.

« Je voudrais que les populations sachent, qu’elles ne sont pas seules. Le gouvernement est derrière elles, celui-ci va continuer à organiser la solidarité pour les soutenir», a déclaré le Président Issoufou Mahamadou.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon