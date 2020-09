Les inondations ont fait dix morts au Ghana, selon un nouveau bilan

09 Septembre 2020

Accra, Ghana, 9 septembre (Infosplusgabon) - Le bilan des victimes des inondations dans nord du Ghana, suite à de fortes précipitations et des déversements d'eau du barrage de Bagre, au Burkina Faso, s'est alourdi à 10 morts, ont indiqué les responsables de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO).

Six personnes seraient mortes dans la Région du Haut-Ghana oriental et quatre autres dans la Région du Nord-Est.

La télévision a montré des images de larges bandes de terres agricoles sous les eaux, des ruisseaux et des rivières qui sortent de leurs lits, des routes démolies et des moutons et autres ruminants qui flottent dans les eaux d'inondation.

Les responsables de la NADMO ont demandé aux communautés affectées de déménager sur des terres plus en altitude alors que le service météorologique annonce davantage de pluies.

Le ministre des Travaux et du logement, Samuel Atta Akyea, a déclaré que le gouvernement a mis en place des mesures pour minimiser les effets des déversements des eaux du barrage du Burkina Faso et des fortes précipitations.

Il a indiqué que les autorités mènaient une campagne de sensibilisation des populations contre les intempéries.

Selon M. Atta Akyea, le gouvernement a commencé des travaux de désensablement et d'assainissement sur le fleuve Volta pour améliorer le système de tout-à-l'égout et atténuer les effets des intempéries à l'avenir.

Le directeur de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes pour la Région Nord-Est, Alhassan John Kweku, a indiqué qu'une équipe de gestion des catastrophes a été dépêchée dans les zones sinistrées pour porter secours aux victimes.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon