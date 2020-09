La campagne agropastorale présente une bonne physionomie en raison des pluies bien réparties sur l’ensemble du pays

09 Septembre 2020

Niamey, Niger, 9 septembre (Infosplusgabon) - La troisième décade du mois d’août 2020 a été marquée par une situation météorologique particulièrement humide sur les régions de Maradi, Tahoua, Dosso et Tillabéry avec une quantité de pluie journalière comprise entre 100 et 165 mm, révèle le bulletin d’information de la météo.

Selon ce bulletin, le cumul décadaire a varié entre 16 et 235 mm enregistré à Ayorou (ouest du pays). 38% des postes suivis ont reçu dans la même décade, un cumul de pluies supérieures à 80 mm. Le cumul saisonnier au 31 août 2020 a varié entre 350 et 1027 mm (enregistré à Dolé/Gaya) sur la majeure partie de la zone agricole.

Ce cumul comparé à celui de l’année passée et à la normale 1981-2010 est excédentaire respectivement sur 53 et 91% des postes suivis.

Les précipitations de la décade ont occasionné des inondations dans plusieurs localités. A la faveur de ces pluies, les cultures en place présentent un bon développement végétatif. Sur le plan phytosanitaire plusieurs attaques de ravageurs ont été déclarées et les traitements sont en cours.

Les conditions hydriques ont été globalement satisfaisantes pour les cultures au cours de cette troisième décade d’août 2020. L’indice de satisfaction des besoins en eau des cultures est supérieur à 90 % sur la majeure partie de la zone agricole.

Le fleuve Niger a connu au cours de la troisième décade du mois d’août 2020, une montée exceptionnelle des eaux au Niger. Les importantes précipitations enregistrées sur le bassin du Niger au Burkina, au Mali et dans la partie sud-ouest du Niger constituent les causes principales de cette montée des eaux.

Par rapport à la situation phénologique, le stade dominant est la montaison pour le mil et le sorgho. On observe une amélioration progressive du développement végétatif de ces cultures. Pour les cultures de rente, le stade le plus avancé pour le niébé et l’arachide est la maturité observée dans les régions de Maradi et Zinder.

La Campagne pastorale au cours de la troisième décade du mois d’août évolue normalement sur l’ensemble du territoire national avec des pluies importantes et régulières. Ces pluies ont occasionné des inondations dans les Départements d’Ingall, Tillaberi, Torodi, Kollo, Gotheye, Bankilaré et l’Arrondissement communal Niamey 5.

Le pâturage herbacé se développe normalement et est accessible aux animaux dans presque toutes les régions du pays aussi bien en zone agricole qu’en zone pastorale. Cependant, il présente une physionomie variée selon les régions.

