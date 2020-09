La Tunisie a enregistré 293 nouveaux cas confirmés de Covid-19

09 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 9 septembre (Infosplusgabon) - La Tunisie a enregistré 293 cas confirmés du coronavirus (Covid-19), portant à 5.417 le nombre total des infections recensées dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé le ministère tunisien de la Santé.

Depuis l'ouverture des frontières aériennes et maritimes, le 27 juin dernier, la Tunisie a enregistré 4.216 cas confirmés de Covid-19 dont 587 importés, 3.584 locaux et 46 décès, signale-t-on.

Réagissant à la hausse des contaminations, la membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Jelila Ben Khalil, a affirmé que la situation épidémiologique en Tunisie est devenue critique à cause de l'accroissement des décès et des infections.

Des médecins tunisiens ont mis en garde contre la conjonction de la pandémie de Covid-19 et de celle de la grippe ce qui, selon eux, pourrait entraîner une nouvelle série de problèmes de santé publique lorsque la saison froide s'installera. Ils soulignent, à cet égard, l'existence des similitudes importantes entre les symptômes de la Covid-19 et ceux d'un rhume ou d'une grippe, y compris la toux, la congestion et les courbatures.

La convergence des infections saisonnières avec une potentielle seconde vague du nouveau coronavirus pourrait entraîner l'effondrement du système médical du pays. Plusieurs spécialistes ont plaidé en faveur de la vaccination du plus grand nombre de personnes contre la grippe saisonnière cette année.

