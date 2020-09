L'ambassade américaine convaincue des répercussions positives des pourparlers libyens au Maroc

08 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 8 septembre (Infosplusgabon)- L'ambassade des États-Unis en Libye s'est dite convaincue que les pourparlers libyens qui ont eu lieu dans la ville marocaine de Bouznika entre les délégations du Parlement et du Haut Conseil d'État aura un impact positif sur le dialogue politique libyen.

"L'ambassade américaine partage la confiance des Nations unies que les pourparlers libyens au Maroc auront un impact positif sur le dialogue politique, qui est facilité par les Nations unies et mené par les Libyens", a déclaré l'ambassade américaine sur son compte Twitter.

Depuis dimanche, des membres de la Chambre des représentants (Parlement) et du Haut Conseil d'État ont entamé des réunions dans la ville marocaine de Bouznika pour discuter des détails des postes souverains, de la restructuration des institutions de l'État, de la composition du Conseil présidentiel et du gouvernement d'union nationale et de la question de la fixation du cessez-le-feu.

Les deux délégations ont exprimé, dans une déclaration, lundi soir, leur "désir sincère de parvenir à un consensus qui amènera le pays vers un havre de paix, pour mettre fin aux souffrances du citoyen libyen", saluant les "efforts sincères du Maroc et son empressement à trouver une solution à la crise libyenne".

