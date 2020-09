Mali : La BAD améliore l'intégration régionale, l'économie locale et l'emploi

08 Septembre 2020

Bamako, Mali, 8 septembre (Infosplusgabon) - Le projet d'élargissement de la route Carrefour de la Paix-Pont Woyowayanko-Point Y, réalisé entre 2010 et 2013 à Bamako, a permis d'améliorer le système de transport terrestre, de réduire les accidents de la route, d'accroître le commerce local et régional et de créer de nombreux emplois.

Ce tronçon, qui fait partie du corridor reliant la Guinée et le Mali via Kankan, est la porte d'entrée de Bamako pour le commerce avec le Mali, via la Guinée.

Le projet, financé à hauteur de 18,7 millions de dollars américains par le Fonds africain de développement, a été mis en œuvre selon une approche participative pendant 39 mois. Il a consisté en l'aménagement, l'élargissement et le pavage de 8,8 kilomètres de route en 2x2 voies de 3,5 mètres de large avec des pistes cyclables, des trottoirs de 2 mètres, du tronçon de la route urbaine entre le Carrefour de Paix et le Point Y et le pont Woyowayanko, ainsi que l'installation d'une station de péage.

"Le projet a atteint son objectif de développement", indique le rapport d'achèvement du projet.

Selon les estimations de la BAD, la structure a permis d'augmenter le volume du trafic entre la Guinée et le Mali de 59.000 tonnes en 2008 à 120.000 tonnes en 2018.

Le projet a également bénéficié à l'ensemble de la population de la Commune IV du District de Bamako estimée à 700.000 habitants, soit 29% de la population totale du District, et à celle des environs immédiats. Les autres bénéficiaires du projet sont les transporteurs guinéens.

Le désenclavement du Mali est une priorité pour le gouvernement, qui s'est engagé depuis des années à diversifier les corridors d'accès à la mer du pays. Ce projet de 8,8 kilomètres est le prolongement du projet multinational Kankan-Kourémalé-Bamako achevé en 2008 et fait partie du Corridor malien, long de 91,8 kilomètres, qui mène aux ports de Conakry en Guinée et de Dakar au Sénégal.

Environ 84.000 personnes ont été sensibilisées à la sécurité routière ainsi qu'aux infections sexuellement transmissibles et à une meilleure connaissance des risques liés au paludisme.

Le cadre de vie des populations a également été amélioré, grâce à la construction de 24 latrines, de 10,18 kilomètres de caniveaux pour atténuer l'impact des inondations et à la réalisation d'installations connexes, dont deux bornes-fontaines et des clôtures.

La vitesse moyenne sur cette section de la route a doublé pour atteindre 40 km/h, le coût de fonctionnement des véhicules passant de 220 francs CFA par kilomètre à 176 francs CFA/km.

Le projet a permis de réduire les accidents de la route, de renforcer les échanges régionaux et de donner un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques, telles que les centres de santé et les centres éducatifs de Sébénikoro, en réduisant les temps de parcours.

Le projet a permis une augmentation des revenus en créant environ 200 emplois pendant sa mise en œuvre.

Environ 200 kiosques ont été rénovés pour les femmes sur le marché de Sébénikoro, ce qui leur a permis de travailler, même pendant la saison des pluies, dans des conditions plus sûres. Deux ponts piétonniers ont été construits au profit du marché et du groupe scolaire de Sébénikoro, qui compte 4.632 élèves.

Les activités commerciales ont connu un dynamisme avec l'augmentation du nombre de stations d'essence, de bars, de restaurants et de pharmacies.

Selon la BAD, la restauration des bornes-fontaines dans l'enceinte de l'école primaire et du centre de santé de Sébénikoro a facilité l'accès à l'eau pour les populations proches de la route et a réduit les corvées d'eau, principalement dévolues aux femmes et surtout aux jeunes filles.

Une influence positive sur le taux de scolarisation des filles est attendue.

Le projet d'élargissement de la route Carrefour de la Paix-Pont Woyowayanko-Point Y a également donné un nouvel élan à l'économie de Bamako en soutenant la compétitivité et l'environnement du secteur privé. Il a également renforcé la participation des populations pauvres à la croissance économique du pays.

