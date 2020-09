L'ancien PM guinéen Sidya Touré ne sera pas candidat face à Alpha Condé

08 Septembre 2020

Conakry, Guinée, 8 septembre (Infosplusgabon) - Moins d’une semaine après l’ex-Premier ministre, Lansana Kouyayé, leader du Parti de l’espoir et du développement national (PEDN), c‘est au tour de Sidya Touré, autre ancien chef de gouvernement, tous ayant servi sous le défunt président Lansana Conté, d'annoncer, mardi, qu’il ne serait pas candidat à la présidentielle du 18 octobre.

Dans une déclaration remise à la presse, le leader de l’Union des forces républicaines (UFR) explique que sa décision est conforme à la position du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) et de la majorité de ses militants.

L’UFR précise que sa décision de ne pas participer à la présidentielle a été prise après plusieurs réflexions au sein du parti, précisant que son retrait permet non seulement de continuer la lutte de manière à ce que les efforts consentis dans le cadre du FNDC ne soient pas vains, mais aussi de ne pas donner l’impression au peuple de Guinée que nous cautionnons un processus qui ne pourrait aboutir qu’à un désordre généralisé.

L’UFR rappelle que c’est la même position de principe qu’elle avait adoptée avec le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG, au pouvoir) en 2001 et 2003 lors de la modification de la Constitution lorsqu’ils avaient boycotté les élections législatives et l’élection présidentielle qui en avaient découlé.

Le parti de l’ancien Premier ministre invite ses militantes et militants, ainsi que l’ensemble du peuple de Guinée à rester mobilisés et à poursuivre le combat afin d’avoir une alternance et permettre au pays d’ouvrir une nouvelle ère de son histoire.

« Le développement économique et social étant l’objectif recherché par notre parti, celui-ci permettra d’améliorer les conditions de vie des populations dans une société réconciliée avec les valeurs de travail, de justice et de paix, dans l’honneur et la dignité retrouvée », lit-on dans la déclaration.

L’UFR rappelle que depuis environ deux ans, l’actualité guinéenne est dominée par « le funeste projet » de troisième mandat présidentiel qui ne vise qu’à octroyer une présidence à vie à Alpha Condé.

Pour contrer ce projet, les principaux partis politiques d’opposition, les acteurs de la société civile et syndicats ont créé le FNDC le 3 avril 2019 qui a commencé à organiser depuis octobre dernier plusieurs manifestations qui se voulaient pacifiques, mais qui ont débouché sur les actes de violence, ayant fait plusieurs morts parmi les manifestants et les éléments des forces de l’ordre.

Pour sa part, l’ancien Premier ministre, Mamadou Cellou Dalein Diallo, membre du FNDC, qui a déposé son dossier lundi à la Cour constitutionnelle, à la veille de la clôture des candidatures, a indiqué, dimanche à l’issue de la Convention nationale de son parti, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), qu’il a cédé à la pression de la base de sa formation.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon