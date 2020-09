Un leader guinéen de l'opposition annonce son retrait de la présidentielle d'octobre

08 Septembre 2020

Conakry, Guinée, 8 septembre (Infosplusgabon) - Le richissime homme d’affaires guinéen et leader de l’Union démocratique de Guinée (UDG), El hadj Mamadou Sylla, et ses alliés de la Coalition patriotique pour l’alternance ont décidé, mardi, jour de clôture des candidatures, de ne plus participer à la présidentielle du 18 octobre, souligne une déclaration remise à la presse.

Le leader de l’UDG et ses alliés expliquent dans leurs déclarations qu’ils ont relevées «des insuffisances notoires» et un manque de transparence de nature à poser d’énormes problèmes à l’issue du scrutin.

«A quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, aucune disposition rassurante n’est mise en place, eu égard aux ratés néfastes et scandaleux, relevés pendant les dernières élections législatives », lit-on dans la déclaration de la Coalition patriotique pour l'alternance.

Plus de deux cents de nos concitoyens, poursuit la note, de la Coalition patriotique, ont été tués en défendant l’alternance, sans que les coupables ne soient encore confondus, poursuivis et condamnés.

Les préparatifs en cours à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), dénoncent l’UDG et ses alliés, ne garantissent pas la sécurisation des bureaux de vote, la quiétude sociale le jour du vote, l’installation des démembrements, le respect des délais incompressibles.

Notre décision, qui est partagée à l’unanimité, poursuit la note, sera largement débattue avec nos militants et sympathisants, montre à quel point nous sentons les prémisses d’un chaos que beaucoup d’acteurs nourrissent et espèrent au grand dam des Guinéens qui ne demandent qu’à aller aux urnes dans la paix et la sérénité.

La Coalition patriotique pour l’alternance précise que son retrait du processus électoral n’est pas synonyme de boycott de la présidentielle.

On rappelle que le leader de l’UDG a participé au double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier, boycotté par la majorité des partis d’opposition, et se retrouve ainsi chef de file de l’opposition avec quatre sièges de députés sur 114 à l’Assemblée nationale où la majorité absolue appartient au Rassemblement du peuple de Guinée (RPG, Arc-en-ciel au pouvoir) et ses alliés.

