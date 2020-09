"Investir dans la santé publique est un investissement pour un avenir plus sûr", selon le Dg de l'OMS

08 Septembre 2020

Genève, Suisse, 8 septembre (Infosplusgabon) - Le monde doit être prêt lorsque surviendra une prochaine pandémie, a déclaré le patron de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), exhortant par ailleurs les pays à investir davantage dans la santé publique dans le cadre de leurs efforts entrepris pour un rétablissement économique.

"La COVID-19 est en train de nous enseigner beaucoup de leçons", a souligné Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, dans une conférence de presse tenue, lundi, à Genève en Suisse.

"L'une de ces leçons est que la santé n'est pas un luxe réservé aux personnes disposant de moyens- c'est une nécessité, un droit humain. La santé publique est le fondement de la stabilité politique, économique, et sociale", a-t-il ajouté, avant d'inviter les pays à investir dans les services pour prévenir, détecter et riposter contre les maladies.

Tandis que beaucoup de pays ont entrepris " des progrès énormes" dans le domaine de la médecine, plusieurs autres ont négligé leurs systèmes sanitaires publiques de base qui sont le fondement de toute riposte contre l'apparition de maladies contagieuses, a indiqué Dr Tedros dans un communiqué des Nations unies.

"Toute stratégie entreprise par les pays pour améliorer leurs systèmes de santé après la crise COVID-19 doit inclure des investissements dans le domaine de la santé publique, puisque c'est un investissement capable de produire un futur plus sain et plus sûr".

Le chef de l'OMS a également informé les médias, au cours du point de presse, que le comité d'examen des règlements sanitaires internationaux entamera ses travaux le mardi prochain.

Il se penchera ainsi sur la convocation du comité d'urgence, sur la déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale, sur le rôle et le fonctionnement des points focaux des règlements sanitaires nationaux, et examinera également les progrès entrepris dans la mise en œuvre des recommandations des précédents comités d'examens.

L'IHR- un traité international qui administre la préparation et la riposte aux urgences sanitaires- a été premièrement adopté en 1969 et constitue un traité contraignant pour 196 pays, y compris tous les Etats membres de l'Organisation mondiale de la Santé. Il avait fait objet de révision en 2005.

Le traité décline les droits et les obligations de chaque pays, y compris l'obligation de signaler les événements de santé publique, de même que les critères pour déterminer oui ou non, un événement particulier constitue "une urgence sanitaire publique de portée internationale".

"Dépendant sur les progrès réalisés, le comité peut présenter un rapport intérimaire sur les progrès entrepris lors de la reprise en novembre des activités de l'assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé, et un rapport final à l'assemblée au mois de mai 2021", d'après le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

