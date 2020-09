Le secteur de la santé menace de s'écrouler au Nigeria alors que d'autres travailleurs menacent de rejoindre la grève des médecins

08 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 8 septembre (Infosplusgabon) – Le secteur de la santé au Nigeria menace de s'écrouler alors que les travailleurs de la santé menacent de se joindre aux médecins, qui observent une grève nationale, à partir du 13 septembre, si le gouvernement fédéral ne satisfait pas leurs griefs.

L'Association nationale des internes hospitaliers (NARD), le syndicat général des médecins du Nigeria, a débuté, lundi, une grève nationale pour réclamer la revalorisation de leurs rémunérations.

Les deux syndicats majeurs du secteur de la santé - le Syndicat mixte des travailleurs de la santé (JOHESU) et l'Assemblée des professionnels des soins de santé - ont déclaré à la presse, lundi à Abuja, que leur engagement à régler les questions par le dialogue a été pris pour acquis par le gouvernement.

Le président national de JOHESU, M. Bio Josiah, qui a parlé au nom des syndicats, a invité le secrétaire d'Etat au Travail et à la Productivité, M. Festus Keyamo, à reprendre les négociations entre eux et le gouvernement fédéral parce que le ministre de tutelle, le sénateur Chris Ngige, serait " compromis".

Les autres réclamations des syndicats portent sur le paiement immédiat des arriérés de primes de risque lié à la Covid-19 pour le personnel non soignant des institutions fédérales de santé.

Les syndicats ont également demandé aux Etats et aux gouvernements locaux qui n'ont pas payé les primes Covid-19 à leur personnel soignant et non soignant dans le respect de l'accord de le faire sans tarder pour éviter l'effondrement du secteur de la santé.

"Si le gouvernement fédéral ne respecte pas ces exigences d'ici le 13 septembre 2013 2020 à minuit, JOHESU, n'aura pas d'autre choix que de commencer une grève nationale d'avertissement de sept jours de nos membres dans toutes les institutions fédérales. Les institutions de santé des Etats et des gouvernements locaux sont placées en alerte rouge".

Les travailleurs ont également condamné la hausse des tarifs de l'électricité et des prix du carburant à la pompe, affirmant que cela ne fera qu'aggraver la pauvreté dans le pays.

