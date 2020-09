Quatre nouveaux cas notifiés de Coronavirus au Burundi

08 Septembre 2020

Bujumbura, Burundi, 8 septembre (Infosplusgabon) - Quatre nouvelles contaminations au coronavirus (COVID-19) ont été enregistrées sur 184 testés effectués, dont trois dans le district sanitaire de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, et un autre dans celui de Ngozi, plus au nord du pays, a-t-on appris mardi, auprès du ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA.

Dans un rapport daté du 7 septembre, le ministère de la Santé fait savoir que le Burundi a enregistré 435 cas de transmission locale et 31 cas importés depuis le début de la pandémie, officiellement déclarée en fin mars dernier.

La même source indique qu’au cours de la campagne de dépistage de masse, lancée le 6 juillet dernier, 23.617 tests ont été effectués dont 271 avérés, soit un taux de positivité de 1,15% des 11,5 millions d'habitants du Burundi, répartis sur 27.834 kilomètres carrés.

Au total, 25.898 personnes ont été testées depuis le début de la pandémie, avec 462 cas confirmés pour un décès, soit un taux de positivité global de 1,78%.

L’on apprend, par ailleurs, que 87 personnes positives (18,83%) sont actuellement sous suivi médical au Burundi où le taux d’attaque est de 4,22 pour 100.000 habitants, celui de guérison de 80,95% (372 sur 462). Le taux de létalité, quant à lui, est estimé à 0,22% (1 sur 462).

S’agissant des agents de santé en première ligne dans la lutte contre le nouveau virus, 35 d’entre eux ont été testés positifs, soit 7,58% (35 sur 462) du total des cas, avec néanmoins zéro décès.

Quant à la répartition géographique du virus, le rapport fait état de 25 des 47 districts du pays (53,19%) qui ont enregistré au moins un cas confirmé de la COVID-19.

Ces cas sont inégalement répartis dans 77,78% des provinces burundaises, soit 14 sur 18 de ces entités administratives et sanitaires que compte le pays.

La majorité des cas (80,95%, soit 374 sur 462) est concentrée dans les trois districts sanitaires de la ville de Bujumbura à raison de 31,17% au nord, 26,19% au centre et 23,59% au sud.

Au chapitre des défis majeurs pour le Burundi, le rapport met en exergue la décentralisation limitée du diagnostic de la COVID-19, la gestion des alertes, l’identification et le suivi des cas contacts.

Contrairement au reste du monde, les autorités burundaises n’ont pas franchi le pas de confiner les populations malgré la propagation de la pandémie.

Les transports en commun, les marchés, les lieux de loisirs, de sports et de cultes, les écoles et les universités fonctionnent normalement, avec un minimum de précautions, notamment le lavage des mains au savon et à l’eau propre.

Au Burundi, le port du masque de protection n'est pas non plus une obligation stricte.

