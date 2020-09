Le Rwanda va ouvrir une enquête sur la brutalité et l'usage excessif de la force par la police

08 Septembre 2020

Kigali, Rwanda, 8 septembre (Infosplusgabon) - Les autorités rwandaises ont annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur les allégations d'abus commis en matière d'application de la loi par des agents de police.

Cette décision a été prise après qu'un certain nombre de prisonniers ont été tués dans différents commissariats à travers le pays, alors qu'ils tentaient de s'échapper de leur garde à vue, a-t-on appris.

Suite à ces meurtres répétitifs, le ministre rwandais de la Justice, Johnston Busingye, a condamné l'usage excessif de la force létale, soulignant que cela ne fait pas partie des directives opérationnelles de la police nationale du Rwanda.

“Les éléments (du personnel de la police) qui ne respectent pas les directives opérationnelles et utilisent une force excessive, même s'ils sont peu nombreux, ne seront pas autorisés à prendre part au programme de partenariat, coopération et confiance entre la police et le public", a-t-il averti.

En début de semaine dernière, la police a tué un suspect qui était en garde à vue au commissariat de police de Kimisagara pour avoir tenté de s'échapper par le ravin de Mpazi, poussant la police à ouvrir le feu sur lui.

Le jeune garçon aurait demandé l'autorisation de se rendre aux toilettes, mais aurait sauté dans le canal de drainage qui se déverse dans la rivière Nyabugogo.

Cet incident fait suite à un autre, survenu le dimanche 30 août, dans le secteur de Zaza, dans le district de Ngoma, dans la province orientale, au cours duquel, un policier a tué Evariste Nsengiyumva, qui aurait tenté de se battre contre des agents des forces de l'ordre qui faisaient respecter les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus.

