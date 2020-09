L'ONU célèbre la première Journée internationale de l'air pur

07 Septembre 2020

New York, États-Unis, 7 septembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné les dangers que représente la pollution atmosphérique et a demandé que des efforts plus importants soient faits pour y remédier.

"La pollution atmosphérique contribue aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux, au cancer du poumon entre autres maladies respiratoires ; elle menace également l'économie, la sécurité alimentaire et l'environnement", a-t-il déclaré.

"Alors que nous nous remettons de la pandémie de coronavirus, le monde doit accorder une attention accrue à la pollution de l'air, qui augmente également les risques associés à la COVID-19", a-t-il ajouté.

Ceci est contenu dans le message de M. Guterres marquant la première Journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu qui est commémorée dans le monde entier, lundi, suite à la reconnaissance par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'importance de l'air pur pour la santé et la vie quotidienne des gens.

L'ONU a déclaré, dans un communiqué de presse, que, dans le monde, neuf personnes sur dix respirent de l'air pollué et que la pollution atmosphérique est à l'origine d'environ sept millions de décès prématurés chaque année, principalement dans les pays à faible et moyen revenu.

L'ONU a noté que cette année, alors que les mesures de confinement associées à la pandémie mondiale ont entraîné une chute spectaculaire des émissions - ce qui laisse entrevoir un air plus pur dans de nombreuses villes - les émissions augmentent déjà à nouveau, dépassant dans certains endroits les niveaux d'avant la pandémie.

"Nous avons besoin d'un changement radical et systémique. Des normes, des politiques et des lois environnementales renforcées qui empêchent les émissions de polluants atmosphériques sont plus que jamais nécessaires", a souligné M. Guterres.

La lutte contre le changement climatique peut également réduire la pollution atmosphérique, selon le communiqué de presse.

"Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré contribuera à réduire la pollution atmosphérique, les décès et les maladies", a déclaré le Secrétaire général, appelant les pays à mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, ainsi qu'à utiliser les plans de relance post-COVID pour soutenir la transition vers des emplois sains et durables.

"J'appelle les gouvernements qui continuent à financer des projets liés aux combustibles fossiles dans les pays en développement à réorienter ce soutien vers l'énergie propre et les transports durables".

"Au niveau international", a-t-il ajouté, "les pays doivent coopérer pour s'aider mutuellement dans la transition vers des technologies propres".

La Journée internationale a pour but de sensibiliser à l'importance de l'air pur pour la santé, la productivité, l'économie et l'environnement, et de démontrer le lien étroit entre la qualité de l'air et d'autres défis environnementaux et de développement tels que le changement climatique.

Elle vise également à promouvoir des solutions qui améliorent la qualité de l'air en partageant les connaissances, les meilleures pratiques, les innovations et les réussites ; et à rassembler divers acteurs en vue d'approches nationales, régionales et internationales concertées pour une gestion efficace de la qualité de l'air.

