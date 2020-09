La BAD s'associe à l'AGRF en tant que sponsor du Forum virtuel sur la révolution verte africaine

07 Septembre 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 7 septembre (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) revient en tant que partenaire de premier plan du Forum sur la révolution verte en Afrique (African Green Revolution Forum, AGRF) - la plus grande Conférence sur l'agriculture en Afrique - qui se tiendra, pour la première fois, en ligne du 8 au 11 septembre 2020, pour cause de pandémie COVID-19.

La 10ème édition annuelle de l'AGRF se fera sous l’égide des chefs d'État et de gouvernement africains et va regrouper des délégués des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et des milieux de la recherche. L'AGRF 2020 est organisée par le gouvernement du Rwanda et le groupe des partenaires de l'AGRF, sous le thème "Nourrir les villes, développez le continent. Tirer parti des marchés alimentaires urbains pour mettre en place des systèmes alimentaires durables en Afrique".

"Comme la COVID-19 provoque des perturbations dans toute l'Afrique, nous devons accorder la priorité à la politique de soutien, en particulier aux petites et moyennes entreprises qui produisent, transforment et commercialisent 60% des aliments consommés sur le continent", a déclaré Wambui Gichuri, vice-président par intérim de la Banque pour l'agriculture, le développement humain et social.

"Nous devons améliorer la circulation des intrants et des denrées alimentaires, augmenter la production et l'accès à des aliments sains et nutritifs, mettre en place des groupes de travail sur la sécurité alimentaire dans les pays, ainsi que renforcer la capacité des organisations régionales à suivre les initiatives multinationales. L'AGRF est la plateforme qui permettra de faire avancer ces conversations politiques".

M. Gichuri dirige la "délégation numérique" de la Banque à l'AGRF, qui comprend également Atsuko Toda, directrice du financement agricole et du développement rural ; Martin Fregene, directeur de l'agriculture et de l'agro-industrie ; Esther Dassanou, coordonnatrice de l'action de financement positif de la Banque pour l'initiative des femmes d'Afrique (AFAWA), et Edson Mpyisi, coordonnateur du programme "Enable Youth" de la Banque. La délégation de la Banque participera à neuf sessions de l'AGRF.

M. Gichuri devrait prononcer une allocution lors d'une séance plénière sur le thème de la nutrition : Reconstruire en mieux – développer le continent. Ce symposium politique qui se tiendra mercredi (16:00 CAT) discutera de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, de la pandémie en cours et de l'alimentation du continent.

M. Toda animera un événement parallèle organisé par la Banque sur l'AGRF, le lundi 7 septembre (15:00 CAT). La session intitulée "Intégrer les systèmes alimentaires africains à travers le prisme des champions des PME" se fera l’écho des petites et moyennes entreprises dans les sous-secteurs de la production, de la transformation, de la logistique et des solutions de la chaîne du froid.

"Nourrir la population croissante de l'Afrique ne consiste pas seulement à produire plus de nourriture. Il s'agit aussi de fournir de la nourriture aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous soutenons les entrepreneurs tout au long des chaînes de valeur du système alimentaire pour les aider à y parvenir", a déclaré M. Toda.

M. Fregene participera à une table ronde lors d'un pré-événement de l'AGRF, "Développement", qui débutera à 15h00 le lundi, et il interviendra lors d'une autre session de pré-événement, "Technologies agricoles pour nourrir les villes AGRF" (Agriculture Technologies for Feeding Cities AGRF)", à 17h00 le même jour.

Mpyisi fera partie, mardi, du jury lors de la session parallèle de la finale du concours des Agro-preneurs de l'AGRF. Le concours réunit des jeunes entrepreneurs, des innovateurs et des "décideurs" du secteur agroalimentaire africain. Mpyisi participera également à la session "Renforcer l'écosystème pour les jeunes entrepreneurs africains", qui examinera les plans d'action visant à mieux répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs agricoles.

La coordonnatrice de l'AFAWA, Mme Dassanou, se joindra à un groupe d'experts pour discuter de l'optimisation du financement basé sur le genre, le mercredi 9 septembre.

La session se penchera sur les méthodes nécessaires pour identifier et financer les femmes entrepreneurs qui font partie du milieu caché qui relie les agriculteurs aux secteurs de la transformation à valeur ajoutée, de la vente au détail et des services alimentaires dans les centres urbains du continent.

"L'agriculture et le renforcement des systèmes alimentaires sont les pierres angulaires du plan de l'Afrique pour mieux reconstruire après la pandémie de la COVID-19", a déclaré Mme Fregene. "L'AGRF en ligne va regrouper les plus hauts responsables des gouvernements dans le même espace numérique que les acteurs de base tout au long de la chaîne de valeur agricole - nous sommes fiers au niveau de la Banque d'en faire partie ", a déclaré M. Fregene.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon