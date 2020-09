Maroc – Sénégal, duel de « Lions » en amical, le 9 octobre à Rabat

07 Septembre 2020

Dakar, Sénégal, 7 septembre (Infosplusgabon) - La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, ce lundi, la tenue d’un match amical de préparation entre les « Lions » du Sénégal et ceux de l’Atlas du Maroc, le vendredi 9 octobre à 19 heures à Rabat.

Cette rencontre s’inscrit, selon le communiqué publié à cette occasion par la FSF, « dans la perspective de la reprise des matches éliminatoires de la CAN 2021 » qui se déroulera finalement en 2022 au Cameroun.

On rappelle que 4 jours après, les « Lions » du Sénégal profiteront de la deuxième fenêtre Fifa pour accueillir, le mardi 13 novembre, les « Mourabitounes » de la Mauritanie lors d’un autre match de préparation. Cette deuxième rencontre est programmée au stade Lat-Dior de Thiès (à 70 km à l’Est de Dakar).

La FSF signale dans son communiqué que « compte tenu du contexte de pandémie, ces matches amicaux se tiendront dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités des pays concernés ». Ce qui signifie le recours au huis clos « pour préserver les acteurs, les officiels et supporters ».

A travers ces rencontres amicales, le Sénégal prépare sa double confrontation du mois de novembre face à la Guinée Bissau, tandis que le Maroc et la Mauritanie qui partagent la même poule (et qui ont fait match nul vierge lors de leur face-à-face en novembre dernier) se jaugeront en attendant de croiser respectivement la République centrafricaine et le Burundi lors des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la prochaine CAN.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon