RD Congo : une douzième zone de santé touchée par l’épidémie d’Ebola à l’Equateur

07 Septembre 2020

Kinshasa, RD Congo, 7 septembre (Infosplusgabon) - La zone de santé de Bomongo a enregistré le 1er cas de maladie à virus Ebola, dans l’aire de santé de Buburu, devenant ainsi la douzième zone de santé touchée par cette épidémie d’Ebola dans la province de l’Equateur depuis la déclaration de cette épidémie le 1er juin 2020, rapporte le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique de cette maladie remis dimanche.

Ce cas confirmé est décédé le même samedi 05 septembre 2020. Hormis ce cas de Bomongo, un autre cas confirmé a été notifié dans la zone de santé de Lotumbe.

Depuis la déclaration de cette onzième épidémie d’Ebola en RDC le 1er juin 2020, le cumul des cas est de 112 dont 106 cas confirmés et 6 cas probables. Au total, il y a eu jusqu’ici, 48 décès (41 décès de cas confirmés et 6 décès de cas probables) et 50 vainqueurs d'Ebola (personnes guéries d'Ebola).

La source indique également que 27.130 personnes ont été vaccinées contre Ebola avec le vaccin rVSV-ZEBOV-GP depuis le début de la vaccination le 05 juin 2020.

Actuellement, 12 zones de santé sont touchées par l'épidémie de maladie à virus Ebola dans la province de l'Equateur. Il s'agit des zones de santé de Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Lotumbe, Wangata, Ingende, Lolango-Mampoko, Lilanga-Bobangi, Monieka, Bolenge et Bomongo.

Depuis le début de l’épidémie, le cumul des voyageurs contrôlés (prise de température) aux points de contrôle sanitaire est de 915.800. A ce jour, 19 points d'entrée et de contrôle sanitaire ont été́ mis en place dans la province de l’Equateur afin de protéger les zones avoisinantes ainsi que les autres grandes villes du pays et d’éviter la propagation de l’épidémie dans les pays voisins.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AAU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon