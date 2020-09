Les efforts régionaux pour la reprise du processus politique en Libye et les déplacés de guerre au menu des journaux

07 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 7 septembre (Infosplusgabon) - Les journaux libyens paraissant cette semaine ont accordé une large couverture aux tentatives des pays de la région épaulés par la Mission d'Appui des Nations en Libye (MANUL) en vue de la reprise du processus politique toujours dans l'impasse et menaçant de remettre en cause le cessez-le-feu proclamé par les représentants des autorités des deux camps au conflit dans le pays.

La presse s'est également intéressée aux déplacés parmi les citoyens libyens en raison des derniers affrontements armés à travers un rapport élaboré par les Nations unies, ainsi qu'à la fin de la crise politique au sein du gouvernement d'union nationale après la réintégration du ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, à son poste à l'issue d'une enquête administrative devant le Conseil présidentiel en Libye.

Sous le titre "La crise libyenne tape une nouvelle fois à la porte de Genève", le journal al-Wassat a écrit que les parties régionales ont intensifié leurs démarches diplomatiques pour soutenir les déclarations des présidents du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et du Parlement, Aguila Salah, concernant l'accord de cessez-le-feu, et l'attachement au processus politique pour résoudre la crise libyenne, dans l'espoir de retourner à la table des négociations à Genève dans les jours à venir pour résoudre les questions litigieuses entre les parties à la crise, en particulier les arrangements de sécurité, et les postes de responsabilité souverains, y compris la restructuration du Conseil présidentiel.

Le journal a précisé que les derniers développements, dans ce contexte, ont été l’exposé de la Cheffe par intérim de la Mission d’appui des Nations unies en Libye, Stephanie Williams, devant le Conseil de sécurité, dans lequel elle a informé le Conseil de l’évolution de la situation en Libye, passant en revue les efforts visant à reprendre le processus politique, la situation sur le terrain, la situation économique et sociale et l’impact de la pandémie du coronavirus, ainsi que les conditions des migrants en Libye, la reprise du processus politique, et le soutien de la mission au dialogue économique et aux réunions de la commission militaire conjointe 5 + 5.

Dans son exposé, Williams a averti qu'il y avait un état d'agitation autour de Syrte malgré le calme relatif sur les lignes de front depuis juin dernier, a rapporté le journal, notant que la mission avait tenu cinq rounds de la commission militaire conjoint à partir du 8 juillet, et a confirmé que les travaux de l'audit financier international de la banque centrale se déroulaient à un rythme qui s'accélère, mais a averti que le système de santé est incapable de le faire face aux défis qui se posent.

Le journal a indiqué qu'auparavant, Williams s'est rendue au Caire, où elle a rencontré Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, afin du soutien par le Caire de toutes les étapes qui poussent vers le calme et un règlement politique en Libye, tandis qu'après sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, elle a appelé "à travailler collectivement avec tous les amis de la Libye pour parvenir à un accord. Une solution politique globale, telle que la voient les Libyens et dans l'intérêt des Libyens".

Alors que les responsables de l'Union européenne, de l'Italie et de l'Allemagne ont mis tout leur poids diplomatique pour régler la crise avec les parties au conflit à Tripoli et Tobrouk dans le but d'accélérer la reprise des pourparlers de la commission militaire et politique 5 + 5 , al-Wassat a signalé la cheffe par intérim de la Mission d'appui des Nations unies en Libye, Stephanie Williams, a résumé la situation lors de sa visite au Maroc et en Égypte en disant que "l'heure n'est pas en notre faveur" dans une allusion explicite à la possibilité de l'effondrement de l'accord de cessez-le-feu annoncé par le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'accord national, Fayez al-Sarraj, et le présidente du Parlement, Aguila Salah.

Le journal a indiqué que tout cela est venu pour refléter l'urgence pour les parties internationales et régionales, avec l'ONU, de faire avancer le processus politique, en retournant à la table des négociations après que les armes se sont tues et que les positions et les données de terrain aient changé, d'une manière qui pourrait offrir des opportunités pour le succès du cours politique de la crise, en convenant d'une feuille de route aboutissant à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, dont les tâches principales seront d'organiser des élections générales, de mettre fin aux étapes de transition qui ont duré plus longtemps que prévu, mais comme il est commun de le dire, "l'accord entre parties sur les détails referme dans ses plis le diable".

Le journal Afrigatenews, s'est fait l'écho de la crise politique en indiquant que le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a décidé de lever la suspension préventive des ses fonction du ministère de l'Intérieur, Fathi Bachagha, et de lui permettre réintégrer ses fonctions.

La décision de lever la suspension de M. Bachagha est intervenue après une session d’enquête administrative que le Conseil présidentiel a menée avec le ministère de l’Intérieur, à la suite de désaccords sur fond de manifestations dans la capitale, Tripoli.

Le journal électronique a indiqué que le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, a affirmé après l'enquête que la séance qui s'est tenue au siège du Conseil des ministres, a duré plus de cinq heures et 20 minutes.

Il a précisé, dans un enregistrement vidéo, que lui et les membres du Conseil présidentiel ont assisté à la session sans la présence d'autres parties, a indiqué le journal, ajoutant que Bachagha a signalé que la session a tourné principalement autour des récentes manifestations, de leur sécurité et de leur infiltration, et de tous les excès auxquels les manifestants ont été soumis et du rôle du ministère de l'Intérieur et des différentes agences de l'État dans le processus de sécurisation.

Le ministre de l'Intérieur a expliqué, selon le journal, que l'accent a été mis sur la cohésion et l'intégrité des institutions de sécurité de l'État pour que toutes les agences de sécurité et militaires travaillaient sous la direction du Conseil présidentiel et en coordination les unes avec les autres pour la défense de la capitale".

M. Bachagha a souligné cité par le journal, l'engagement des institutions étatiques à exercer les spécialisations qui leur sont assignées conformément à la législation libyenne et l'intégration entre elles pour répondre aux besoins des citoyens.

Pour sa part, le journal al-Wassat, a abordé dans sa couverture des événement de la Libye, un rapport du secrétaire général des Nations unies, révélant une nouvelle vague de déplacements de personnes de Tripoli, Tarhouna et Syrte, que la Mission des Nations unies a estimé à près de 30.000 personnes qui ont été forcées de fuir leurs maisons en raison des récents développements militaires avant le cessez-le-feu.

Le rapport, publié le 25 août, surveillait les zones accueillant les plus grands groupes de nouvelles personnes déplacées, notamment Benghazi, où 6 550 personnes se sont réfugiées, Ajdabia, où 6050 personnes ont fui, et Beni Walid, qui a accueilli 4.750 personnes, selon le journal.

Le rapport de l'ONU a ajouté, cité par le journal, que la plupart des personnes déplacées à l'intérieur du pays se trouvaient avec des parents et des familles d'accueil, ou dans des abris collectifs mis en place par les autorités locales, notant que les agences des Nations unies et leurs partenaires ont fourni à environ 34.000 personnes de la nourriture, des produits d'hygiène et d'autres articles non alimentaires.

En août dernier, la Mission d'appui des Nations unies en Libye a estimé le nombre de personnes déplacées en Libye à plus de 268.000, dont 120.000 ont été déplacées depuis le début de la "guerre de la capitale" en avril 2019, a rappelé le journal.

Il a ajouté qu'en mai dernier, le porte-parole du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Andrej Mahecz, a annoncé la fourniture de matériel de nettoyage et de secours à environ 20.000 personnes déplacées à Benghazi, en plus du soutien 1.600 réfugiés et 700 migrants dans les centres de détention en Libye, ainsi que 1.500 civils libyens dans diverses régions.

